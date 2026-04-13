젝시믹스, 방콕 핵심 상권 첫발…온·오프라인 시너지 기대

센트럴 파크 팝업 오픈…웰니스 중심 상권 공략

[사진자료]1.젝시믹스, 태국 센트럴 파크 쇼핑몰 팝업 매장 전경 0 젝시믹스의 태국 센트럴 파크 쇼핑몰 팝업 매장 전경. / 젝시믹스

애슬레저 브랜드 '젝시믹스'가 태국 방콕 핵심 상권에 오프라인 거점을 구축하며 현지 공략에 속도를 내고 있다.13일 업계에 따르면 젝시믹스는 방콕 '센트럴 파크' 4층에 국내 애슬레저 브랜드 최초로 팝업 매장을 열었다. 해당 층은 대형 병원과 스파, 웰니스 매장이 밀집한 '라이프 에센셜' 존으로, 건강과 라이프스타일 소비가 집중되는 핵심 공간이다.젝시믹스는 이번 매장에서 태국 현지에서 높은 선호도를 보이는 '블랙라벨 시그니처 360N'을 비롯해 운동과 일상을 아우르는 에센셜 라인업을 선보이며 고객 접점을 확대하고 있다. 오픈 직후부터 매장 앞에 대기 줄이 형성되는 등 현지 반응도 나타나고 있다.앞서 젝시믹스는 2024년부터 쇼피(Shopee)와 라자다(Lazada) 등 이커머스 플랫폼을 통해 태국 시장에 진출해 왔다. 이를 기반으로 지난해 태국 매출이 전년 대비 50% 이상 성장했으며, 이번 오프라인 매장 오픈을 계기로 온·오프라인 연계 전략을 본격화할 계획이다.젝시믹스 관계자는 "태국은 동남아시아 웰니스 트렌드의 중심지로, 이번 센트럴 파크 입점은 젝시믹스의 글로벌 영향력을 확대하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "향후 현지 인플루언서와의 협업을 통한 영상 콘텐츠 제작 등 공격적인 마케팅을 전개하고, 우먼즈 외에도 맨즈 및 러닝 카테고리를 강화해 태국 시장 내 점유율을 더욱 높여갈 계획"이라고 밝혔다.