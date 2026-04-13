이마트24, 샌드위치 매출 17%↑…리뉴얼 효과 본격화

식감·비주얼 개선에 소비자 반응

원재료 개선 등 품질 강화 지속

[이미지3] 이마트24 샌드위치 리뉴얼 0 이마트24 샌드위치 리뉴얼./이마트24

이마트24가 샌드위치 상품 리뉴얼을 통해 매출 증가 효과를 보고 있다.13일 이마트24에 따르면 지난달부터 순차적으로 선보이고 있는 리뉴얼 샌드위치 10종의 지난달 18일부터 이달 9일까지 매출은 직전 동기 대비 17% 증가했다.이번 2차 리뉴얼에선 식감과 풍미, 패키지 개선에 집중했다. 샌드위치 식빵의 테두리를 제거하고 호텔 셰프 출신 개발자의 레시피를 적용한 소스를 더했다. 패키지 디자인도 세로 길이를 줄이고 가로 폭을 약 1㎝ 확대해 샌드위치의 풍성한 내용이 잘 돋보일 수 있도록 설계했다. 다만 호밀빵 샌드위치 2종은 제품 특성을 고려해 테두리를 유지했다.앞서 이마트24는 지난해 9월 1차 리뉴얼을 통해 패키지에 칼로리 정보를 전면 배치하고 투명 용기를 도입해 소비자가 제품을 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 일부 상품에는 유산지 포장을 적용해 취식 편의성도 개선했다.이마트24는 샌드위치 외에도 간편식 전반에 걸쳐 품질 개선을 진행하고 있다. 김밥과 도시락 등 주요 상품군의 리뉴얼을 차례대로 추진하고 있으며 도시락에 사용되는 양념 돈육을 냉동육에서 냉장육으로 변경하는 등 원재료 품질 개선도 병행하고 있다.경도영 이마트24 FF팀 MD는 "이번 샌드위치 리뉴얼은 식감과 맛, 그리고 시각적인 요소까지 전반적인 고객 경험을 개선하는데 초점을 맞췄다"며 "앞으로 간편식 전반에 걸쳐 지속적인 품질 개선과 차별화된 상품 개발을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.