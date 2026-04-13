유한킴벌리, ‘좋은느낌 썸머에디션’ 캠페인 전개

이번 캠페인은 마트 신선식품 코너에 여름 제철 과일과 '좋은느낌 썸머에디션'이 나란히 진열된 영상을 통해 덥고 습한 여름을 산뜻하게 보내고 싶은 여성들의 심리를 감각적으로 담아냈다. 올해 평균 기온이 평년보다 높을 확률이 70%에 달한다는 기상청 전망에 따라 여름 필수품의 기준을 쾌적함에 맞춘 것이다.
대표 제품인 '좋은느낌 썸머에디션'은 대나무 유래 라이오셀 커버를 적용해 표면 온도를 기존 대비 최대 2도 낮췄으며 3단계 통기 시스템으로 언더웨어 속 습도를 30% 줄였다. 또한 에어터널 흡수층이 생리량을 빠르게 흡수해 되묻어나는 찝찝함을 해결하고 구연산 처리 흡수층으로 99% 소취 효과까지 제공한다. 특히 '입는 오버나이트'는 105 사이즈 이상의 소비자도 편안하게 착용할 수 있도록 특대형까지 라인업을 넓혔다는 게 회사 측의 설명이다.
유한킴벌리 관계자는 "생리대라는 필수품을 통해 적시에 최상의 쾌적함을 누리는 즐거움을 전하고자 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 시장 1위 브랜드로서 소비자 니즈에 맞춘 혁신적인 기능성 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.