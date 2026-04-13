동반위·한수원 손잡고 ‘지역경제 살리기’ 맞손

13일 업무협약 체결…지방정부 기획 과제에 최대 3억원 지원

1 0 곽재욱 동반위 운영처장(왼쪽부터)과 박천중 한국수력원자력 상생협력처장이 13일 서울 중구에 있는 동반위 회의실에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

동반성장위원회가 한국수력원자력과 함께 공공기관과 지방정부를 잇는 협력 플랫폼을 구축하고 지역경제 활성화 사업에 본격적인 시동을 걸었다.양 기관은 13일 서울 중구에 있는 동반위 회의실에서 업무협약을 맺고 지방정부가 주도하는 지역 맞춤형 활성화 사업을 공동 추진하기로 합의했다. 이번 사업은 지방정부가 현장의 현안을 반영해 직접 과제를 기획하면, 동반위가 공공기관과의 연계를 주도해 실질적인 지원 기반을 만드는 방식이다.동반위는 전국 17개 시·도 동반성장 담당관 네트워크를 활용해 지역 특화 과제를 발굴하고, 한수원의 상생협력기금을 재원으로 연결하는 가교 역할을 맡는다. 이는 동반위의 기획력과 지방정부의 실행력, 공공기관의 자본이 결합한 새로운 협업 모델로 주목받고 있다.지원 분야는 지역상권 활성화, 지역기업 육성, 탄소중립 선도, 복지 지원 등 4개 부문이다. 공모를 통해 최대 5개 과제를 선정하며 선정된 과제에는 각각 1억원에서 3억원의 사업비가 지원된다. 동반위는 사업 전반을 총괄 운영하며, 성과가 우수한 모델은 향후 전국적인 동반성장 사례로 확산시킬 계획이다.곽재욱 동반위 운영처장은 "지역 경제를 살리기 위해서는 기관 간의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 지방정부와 중소기업을 잇는 연계 고리를 강화해 지역 기반의 상생 모델을 넓혀가겠다"고 강조했다.동반위는 이번 협약을 시작으로 공공기관의 참여를 독려해 지역경제 생태계를 구축하고, 지역 간 성장 격차를 줄이는 지속가능한 동반성장 기반을 마련할 방침이다.