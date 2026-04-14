[투데이갤러리]데이미언 허스트 ‘아름답게 폭발하는…’

투데이갤러리 허스트 0 아름답게 폭발하는 막무가내 대혼란과 광기 무지개의 소용돌이 그리고 죽음의 화산 페인팅(1999, 캔버스에 가정용 유광 페인트, 전기 모터, 직경 365.8cm. 개인 소장. ⓒ Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2026. Photographed by Prudence Cuming Associates)

영국 현대미술을 대표하는 작가 데이미언 허스트는 1990년대 영국 현대미술을 이끈 'YBA(Young British Artists)'의 핵심 인물로, 동물 사체를 활용한 설치작품이나 의약품 캐비닛, 점 회화 등 도발적인 작업으로 잘 알려져 있다. 삶과 죽음, 과학과 신념, 욕망과 소비 같은 주제를 일관되게 탐구해왔으며, 예술의 개념과 시장의 경계를 동시에 확장해온 작가로 평가된다.허스트의 1999년작인 이 작품은 그가 1990년대 초부터 선보여온 '스핀 페인팅' 연작의 대표적인 사례다. 회전하는 원형 캔버스 위에 물감을 붓는 방식으로 제작된 이 작품은, 물감의 점도와 색채, 회전 속도에 따라 예측 불가능한 패턴을 만들어낸다.이 연작은 정교한 배열과 통제된 질서를 특징으로 하는 '스팟 페인팅'과는 대조적으로, 우연성과 즉흥성, 그리고 통제 불가능한 생성 과정을 전면에 내세운다. 캔버스가 회전하는 동안에는 무한한 조합과 가능성이 열려 있지만, 회전이 멈추는 순간 단 하나의 이미지로 고정된다는 점에서 삶과 죽음, 생성과 소멸에 대한 은유로도 읽힌다. 과장되고 감각적인 언어로 구성된 긴 제목 역시 이러한 개념을 강조하는 장치다.동시에 '스핀 페인팅'은 예술가의 손을 최소화하고 기계적 장치를 적극적으로 활용한다는 점에서, 회화의 전통적 개념인 '작가의 고유성'과 '직접성'에 질문을 던진다. 이는 작품 제작의 주체를 인간에서 시스템으로 확장시키며, 예술의 창작 방식에 대한 새로운 시각을 제시한다.국립현대미술관 서울관