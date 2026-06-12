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이케아서 만나는 푸조…대표 SUV 라인업 대거 전시

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김정규 기자

승인 : 2026. 06. 12. 16:56

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12일 이케아 기흥점서 전시 시작
고양·동부산점까지 3주간 주말 순회
사진자료1- 푸조 이케아 매장 순회 팝업 전시, 브랜드 경험 접점 확대
푸조가 12일부터 3주간 이케아 주요 매장을 순회하며 팝업 전시를 진행해 일반 소비자들에게 브랜드 경험 기회를 제공한다./스텔란티스코리아
푸조가 12일부터 3주간 이케아의 주요 매장을 순회하며 대표 SUV 라인업을 선보이는 팝업 전시를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 팝업은 전시장 방문 없이도 고객들이 일상 속 라이프스타일 공간에서 자연스럽게 푸조 브랜드를 만나고 경험할 수 있도록 마련됐다.

전시는 12일부터 사흘간 이케아 기흥점을 시작으로 19~21일 이케아 고양점, 26~28일 동부산점까지 순차적으로 진행된다. 행사 기간 동안 해당 매장에는 올 뉴 3008 스마트 하이브리드와 올 뉴 5008 스마트 하이브리드가 각각 1대씩 전시되며, 전문 세일즈 컨설턴트가 차량에 대한 상담과 제품 설명을 제공한다.

올 뉴 3008 스마트 하이브리드는 국내 양대 자동차 기자협회가 주관한 '2026 올해의 차' 심사에서 모두 '올해의 디자인' 부문을 석권했고, 프렌치 감성이 담긴 혁신적인 디자인과 스마트 하이브리드 기술을 바탕으로 푸조만의 차별화된 매력을 제시하고 있다.

올 뉴 5008 스마트 하이브리드는 넉넉한 7인승 공간과 높은 공간 활용성을 바탕으로 다자녀 가구나 캠핑 등 다양한 라이프스타일을 지닌 오너들에게 적합한 패밀리 SUV다.

이번 팝업 전시에서 두 대표 SUV 모델을 보다 쉽고 재미있게 기억할 수 있도록 방문객 참여형 이벤트도 함께 마련했다. 당일 이케아 영수증에 푸조 SUV를 상징하는 숫자(3, 5, 0, 8)가 포함된 고객은 현장 캡슐 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 참가자들에게는 최근 개성과 취향을 표현하는 아이템으로 각광받고 있는 지비츠와 말랑이 스퀴시, 이케아 소품 등 일상에서 가볍게 즐길 수 있는 라이프스타일 아이템을 증정한다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 "이번 전시를 통해 가족 단위 고객들이 일상적으로 찾는 라이프스타일 공간에서 푸조 브랜드를 보다 가까이 경험하길 바란다"고 말했다.
김정규 기자

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