김정은, 또 최현호 전략순항미사일 발사 참관...“핵억제 한계없이 확대”

김정은 “강력·신뢰할 수 있는 핵억제력 확대, 최중대선결과업”

김정은, 구축함서 미사일 발사 참관<YONHAP NO-1810> 0 김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5천t급 신형 구축함 '최현호'에서 진행된 미사일 시험 발사를 또 참관했다.북한 조선중앙통신은 "해군 구축함 '최현호'에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일시험발사가 12일 또다시 진행"됐다고 14일 전했다./연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 '북한판 이지스함'으로 불리는 최현호를 또다시 방문해 전략순항미사일과 함대함미사일 시험발사를 참관했다.14일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 지난 12일 국방부문 지도간부들, 해군 지휘성원들과 함께 미사일 시험발사를 참관한 자리에서 "최근 국방과학분야에서 이룩한 각이한 성과들로 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세는 질적으로 강화됐다"며 "강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁억제력을 끊임없이, 한계없이 확대하는 것은 우리 당의 불변한 국가방위 노선이고 최중대선결과업"이라고 강조했다.북한은 이날 최현호의 전략순항미사일 2기와 함대함미사일 3기를 시험발사했다. 통신에 따르면 발사된 전략순항미사일들은 7869~7920초 동안 비행했고 함대함미사일들은 1960~1973초 동안 비행했다. 통신은 "조선서해상공에 설정된 비행궤도를 따라 비행해 목표를 초정밀명중정확도로 타격했다"고 전했다.통신은 이번 시험발사에 대해 "함선의 무기통합지휘체계 발사조종계통을 검열하고 해병들을 미사일 화력 복무동작에 숙달시키는 것과 함께 개량된 능동형 반장애항법체계의 정확성과 목표명중성을 확증하는데 목적을 두고 진행했다"고 밝혔다.아울러 통신은 김 위원장이 최현급 구축함 3호와 4호의 무기체계 구성심의안을 보고 받고 중요 결론을 내렸다고 전했다.한편 김 위원장은 지난달 3일과 4일 잇따라 최현호를 방문해 전략순항미사일 시험발사를 참관하고 11일에는 최현호의 전략순항미사일 시험발사를 화상으로 참관한 바 있다.