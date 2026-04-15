상생협력재단, 협력사 ESG 통합 지원

‘2026 협력사 ESG 지원사업’ 착수…12월까지 수시 접수

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글로벌 공급망 실사법이 강화되면서 중소기업의 ESG 대응이 선택이 아닌 생존의 필수 조건으로 떠오르고 있다. 이에 발맞춰 정부와 유관 기관이 파편화돼 있던 지원 사업을 하나로 통합하고 기업별 여건에 맞춘 자율형 상생 모델 구축에 나섰다.대·중소기업·농어업협력재단은 공급망 전반의 환경·사회·지배구조(ESG) 대응 역량 제고를 위해 '2026년 협력사 ESG 지원사업' 참여 기업 모집에 돌입했다고 15일 밝혔다. 이번 사업의 가장 큰 특징은 기존에 개별적으로 추진되던 '민간자율 기획사업'과 '혁신 파트너십 사업'의 ESG 과제를 하나로 통합 운영한다는 점이다.지원 분야는 탄소감축·온실가스 배출량 관리(환경), 산업안전 체계·인권실사 대응(사회), 공급망 실사·고객사 요구 대응(공급망), ESG 정보공시·인증 지원 등 네 가지 영역을 축으로 삼았다. 참여 기업은 자사의 취약점이나 고객사의 요구사항에 맞춰 맞춤형 과제를 자율적으로 설계해 신청할 수 있다.사업 운영 방식은 대·중견기업 및 공공기관이 협력 중소기업과 컨소시엄을 구성해 참여하는 형태다. 상생협력기금을 활용해 협력사를 직접 지원하는 경우에는 별도의 수행기관 없이도 참여가 가능해 행정적 문턱을 낮췄다. 특히 ESG 역량이 우수한 것으로 확인된 중소기업에는 재단 명의의 확인서와 현판이 제공되며, 향후 금융·수출·R&D 지원사업 신청 시 가점 등 실질적인 인센티브가 부여된다.변태섭 상생협력재단 사무총장은 이번 사업이 대외 리스크에 노출된 중소기업들에 견고한 안전판이 될 것임을 강조했다.