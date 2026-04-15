‘태양절’ 용어 사용 자제 중인 北...김정은에겐 “주체조선의 태양”

전문가 “‘태양’ 표현, 김정은에게 옮겨오는 과정”

김정은, 새 고체엔진 지상분출시험 참관<YONHAP NO-6332> 0 북한은 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체 발동기(엔진) 지상분출시험을 진행했다고 조선중앙TV가 29일 보도했다./연합뉴스

북한이 최대 명절 중 하나인 김일성 주석의 생일을 맞이한 가운데 이날을 지칭하는 '태양절'이라는 표현을 자제해 관련 보도를 내놨다.북한 노동신문은 15일 1면 사설에서 '태양절'이라는 용어 대신 '경사로운 4월 15일'이라는 표현을 사용하면서 간부와 주민들에게 충성을 주문했다. 다른 기사에서는 '4월의 명절', '봄 명절'이라는 표현을 사용하며 김일성 주석의 생일을 기념했다.이날 재일본조선인총연합회와 재중동포들이 김정은 국무위원장에게 "주체조선의 위대한 태양"이라고 치켜세우며 명절 축하 서한을 보낸 것과 대비된다.북한은 김일성 주석(4월 15일)과 김정일 국방위원장의 생일(2월 16일)을 각각 '태양절'과 '광명성절' 등으로 부르며 이를 기려왔는데, 지난 2024년부터 관련 용어 사용을 자제하고 있다. 김정은 국무위원장의 독자적 위상 강화 차원으로 이 같은 추세는 현재까지 이어지고 있다.통일부 관계자는 15일 "북한 매체에서 김일성 생일 관련 '태양절' 표현이 축소되고 있는 추세"라며 "이는 김정은 위원장의 독자적 위상 강화 과정에서 선대에 대한 우상화 표현이 약화되고 있는 것으로 본다"고 분석했다.이 관계자는 이어 "북한에서 '태양'은 최고지도자의 상징으로 김일성, 김정일, 김정은에게 모두 사용한다"며 "총련, 재중총련 등 북한이 동포조직은 서한 등에서 김정은을 지속적으로 '태양'으로 지칭해 왔다"고 덧붙였다.김인태 국가안보전략연구원 수석연구위원은 "북한에서 '태양'은 살아있는 수령에게 걸맞는 표현이기 때문에 김일성의 생일인 '태양절'은 이에 상충하는 부분이 있다"며 "현재 김정은에 대한 우상화에 모든 걸 집중하는 방향성을 보이고 있어 '태양'이 김정은에게 옮겨오는 과정으로 봐야 한다"고 분석했다.일각에서는 북한이 정상 국가 이미지 구축을 위해 '태양절', '광명성절'과 같은 표현을 자제하고 있다는 평가도 나온다.