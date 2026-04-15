대학과 기업을 하나로…거점국립대 3곳 1000억씩 파격 지원

교육부 '성장엔진 연계'로 정책 전환…단과대학 육성

인재가 곧 경쟁력 '브랜드 단과대학' 설립 추진

202604150958241211_0 0 자료=교육부 제공

203640_203939_5929 0 자료=교육부 제공

교육부가 올해 하반기 전국 지역 거점 국립대학교 중 9곳 중 3곳을 선정해 기업과 연계된 단과대학을 만들고 인공지능(AI) 장엔진 연구 및 인공지능(AI)거점대학' 으로 집중 육성한다.교육부는 15일 정부세종청사에서 이 같은 내용을 담은 '성장엔진 연계 지역인재 양성 방안'을 확정·발표했다. 이는 이재명 정부의 국정과제 중 하나인 '서울대 10개 만들기 프로젝트'의 일환이다.이번 방안은 국토-산업-인재를 새롭게 디자인하는 국토공간 대전환 프로젝트의 핵심 과제로 지역별 전략산업에 필요한 인재를 대학이 직접 길러내고 기업과 공동으로 활용하는 데 초점을 맞췄다. 이는 기존 대학 재정지원사업이라는 성격보단 지역의 산업·고용·정주를 묶는 '지역 성장 생태계' 구축이 정책의 골격이다.이에 따라 교육부는 올해 9개 거점국립대 중 3곳을 선정해 브랜드 단과대학, 인공지능 거점대학 사업을 패키지로 집중 지원하고 대학당 사업비는 연간 1000억원 내외의 예산을 추가로 지원할 예정이다.아울러 선정된 거점 국립대학교가 AI 연구의 거점이 될 수 있도록 AI 학사 조직과 AI 융합교육·연구를 총괄하는 총장 직속의 전담기구도 설치한다. 이후 우수 신입생 유치를 위해 등록금·생활비를 포괄 지원하는 특별 장학 프로그램을 운영할 수 있다.이와 함께 거점국립대학에 성장엔진 분야 '브랜드 단과대학 및 특성화 융합연구원'을 설립해 학부-대학원-연구소를 하나로 묶어(패키지) 지원한다. 기업이 주도하는 교육과정 개발, 연구개발 지원을 통해 기업과 일체화된 교육 연구 모형을 실현한다.이번 방안에서 가장 눈에 띄는 대목은 대학 교육과 산업 수요의 직접적 연결이다. 이를 위해 3개교에는 성장엔진 및 AI 분야를 위한 패키지 집중 지원 500억원, 교육·연구 질 향상 200억~300억원, 타 지역대학으로 성과 확산 200억원 등 총 1200억원이 추가 투입된다.반면 나머지 6개 거점국립대에는 동일 수준의 집중 투자가 아닌, 학부교육 혁신 등 일반 재정지원 확대 형태로 병행 지원이 이뤄진다.지역별 전략산업에 집중하는 '브랜드 단과대학'은 해당 지역의 성장엔진 분야 인재를 집중적으로 양성하기 위해 신설되는 단과대학이다.대학 내에 모빌리티대, 신재생에너지대 등의 별도 단과대가 생기는 것이다. 이렇게 구축된 대학의 인공지능(AI) 역량과 성과를 지역 전반으로 확산하기 위해 거점국립대학의 지역 인공지능(AI) 거점 역할을 강화한다.특히, 대학과 기업이 공동으로 지역 성장엔진 분야에 특화된 인공지능 전환(AX) 연구 등 융합연구를 수행해 지역 산업의 경쟁력을 높인다. 또한, 지역대학과 인공지능(AI) 교육과정을 공유하여 소속 학생이 아니더라도 다양한 인공지능(AI) 교육을 받을 수 있도록 지원한다.이밖에 고교학점제 연계 교육 등을 통해 지역 초중고 학생이 조기에 인공지능(AI) 교육을 경험할 수 있게 하고 재직자 등 지역 주민에게도 인공지능(AI) 교육을 제공한다. 이러한 전폭적인 지원이 실질적인 교육의 질 개선으로 이어질 수 있도록 성과 중심의 혁신도 병행한다.교원 승진·정년 보장 심사 기준을 브랜드 단과대학부터 수도권 주요 사립대 수준으로 강화하고 엄격한 실적 평가 체계를 마련하는 등 단계적으로 강도 높은 내부 혁신을 확대해 나갈 방침이다.한편, 교육부는 5월 초 3개 지원대학 선정계획을 공고하고 7월 초까지 대학별 구체적인 실행 계획이 담긴 신청서를 받는다. 최종 선정 대학은 산업통상자원부가 권역별 성장엔진을 확정한 이후 발표할 예정이다.최교진 교육부 장관은 "수도권 일극 체제를 극복하기 위해 지역인재 양성은 필수적인 과제" 라면서 "국민주권정부 5년간의 지방대학 육성을 통해 수도권-비수도권 대학 간 격차 해소를 넘어 지역의 인재가 국가 성장의 핵심 원동력이 되는 기반을 마련하겠다"고 말했다.