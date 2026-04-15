롯데바이오로직스, 美 AACR서 ADC 플랫폼 ‘솔루플렉스 링크’ 공개

응집 억제·구조 안정성 확보…ADC 품질 경쟁력 강조

EGFR·TROP-2 타깃서 저농도 효능…PK 개선 확인

(사진) 롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 조감도_ 0 롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 조감도./롯데바이오로직스

롯데바이오로직스가 세계 3대 암학회 중 하나인 '미국암연구학회(AACR 2026)'에서 자사 ADC(항체-약물접합체) 플랫폼 '솔루플렉스 링크(SoluFlex Link)'의 연구 성과를 공개한다. 구조적 안전성 데이터를 기반으로 차세대 ADC 플랫폼 기술 경쟁력 확보에 나선다는 전략이다.15일 업계에 따르면 롯데바이오로직스는 오는 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 AACR 2026에서 카나프테라퓨틱스와 공동 개발한 '솔루플렉스 링크' 관련 연구 결과를 발표한다. AACR은 미국임상종양학회(ASCO), 유럽종양학회(ESMO) 등과 함께 세계 3대 암학회로 꼽히는 글로벌 학술 행사다.이번 발표에서는 솔루플렉스 링크가 적용된 ADC의 구조적 안정성을 중심으로 한 데이터가 공개된다. 시간 경과에 따른 응집체 분석 결과, 기존 링커를 적용하지 않은 대조군은 응집 현상이 증가한 반면, 솔루플렉스 링크 적용군은 응집이 억제돼 높은 안정성을 유지한 것으로 나타났다. 이는 유통 및 보관 과정에서도 품질 안정성을 유지할 수 있음을 보여준다.아울러 상피세포성장인자수용체(EGFR), 영양막 세포 표면 항원-2(TROP-2) 등 다양한 타깃을 활용한 세포 실험에서 적용군은 비적용군 대비 낮은 농도에서도 항암 효과를 보였다. 동물실험에서는 안정성을 기반으로 생체 내 약동학(PK) 개선 효과도 확인됐다.회사 측은 이러한 결과가 솔루플렉스 링크가 특정 항체에 국한되지 않는 플랫폼 기술로, 항암 효능과 약동학적 특성을 동시에 개선할 수 있는 가능성을 입증한 것이라고 설명했다.롯데바이오로직스 관계자는 "솔루플렉스 링크는 기존 기술의 한계를 넘어선 플랫폼"이라며 "파트너사와 고객사의 차세대 ADC 개발을 지원할 것"이라고 말했다.