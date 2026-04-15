닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

정부, 올여름 폭염 피해 최소화…재정 지원 대폭 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260415010004840

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 04. 15. 16:32

폭염 대책비 300억 지방정부에 선제 지원
독거 어르신·쪽방촌 거주민…보호대책 강화
행정안전부는 최근 기후변화로 인해 심화하는 폭염에 대응하기 위한 폭염 대책비를 지난해(150억원)보다 대폭 늘려 올해 300억원을 지방정부에 선제적으로 지원한다고 15일 밝혔다.
화면 캡처 2026-04-15 162634
어린이들이 분수대에서 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다/기사내용과 관련 없음
지원된 폭염 대책비는 폭염 저감시설 확대(그늘막 등), 야외근로자 위한 폭염 예방물품 지원(생수, 쿨토시 등), 무더위쉼터 관리·운영 등에 활용된다. 특히 독거노인, 쪽방주민과 같이 폭염에 더욱 어려움을 겪는 분들을 위한 보호대책을 강화하고, 온열질환을 예방하기 위한 예찰과 홍보 활동도 확대한다.

윤호중 행안부 장관은 "여름철 폭염이 갈수록 길고 강해지고 있어 기존의 수준을 훨씬 뛰어넘는 강화된 예방 대책이 필요한 시점"이라며 "특히, 폭염에 어려움을 겪는 취약계층 중심으로 세심하게 살피면서 폭염 피해를 예방위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기