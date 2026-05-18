[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 18일

토끼띠

39년 고민이 많아 근심만 쌓이는 날이다.

51년 안 되는 일은 단호하게 결정을 내린다.

63년 열심히 노력하니 좋은 결과가 생긴다.

75년 어려움이 사라지니 기쁨이 찾아온다.

87년 운이 좋아지려고 하니 얼굴 한결 밝아진다.

99년 마라던 이득을 얻게 되는 운수다.