[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 18일

쥐띠
36년 운수대통하니 아낌없이 베푸는 날이다.
48년 지연됐던 일이 막힘없이 풀린다.
60년 불평과 불만이 생기기 쉬운 하루다.
72년 받은 문서를 세밀하게 확인한다.
84년 원하던 자리에 들어갈 희망이 보인다.
96년 소지품 관리에 신경을 써야 한다.
소띠
37년 나의 일을 남에게 미루지 않는다.
49년 문서 운이 술술 풀리니 만사대길 하다.
61년 손재수는 사라지고 자금 소식 듣는다.
73년 금전 운이 들어오니 운수대통한다.
85년 준비를 하지 않으니 근심만 생긴다.
97년 노력하니 좋은 결과 오는 하루다.
범띠
38년 망설이지 말고 단호하게 결정한다.
50년 만사 대길하니 금전 운이 찾아온다.
62년 금전 운이 막혔다가 다시 풀린다.
74년 평탄대로이니 만사가 형통하게 된다.
86년 다투는 운세이니 교통신호를 준수한다.
98년 부지런하게 일하니 일등 자리에 앉는다.
토끼띠
39년 고민이 많아 근심만 쌓이는 날이다.
51년 안 되는 일은 단호하게 결정을 내린다.
63년 열심히 노력하니 좋은 결과가 생긴다.
75년 어려움이 사라지니 기쁨이 찾아온다.
87년 운이 좋아지려고 하니 얼굴 한결 밝아진다.
99년 마라던 이득을 얻게 되는 운수다.
용띠
40년 지킬 것을 잘 지키니 건강이 빠르게 호전된다.
52년 힘든 고비 운에서 마침내 벗어난다.
64년 높은 공명으로 월계관을 쓰게 된다.
76년 교통신호를 잘 준수해야 하는 하루다.
88년 운이 약하게 따르니 이익이 적어진다.
00년 이직 운이 열리니 운수가 대통한다.
뱀띠
41년 막혔던 문서 운이 다시 풀린다.
53년 바라던 뜻을 이루니 마음이 안정된다.
65년 운이 좋아지니 누구에게나 환영을 받는다.
77년 높은 자리에 앉게 되니 축하 전화 받는다.
89년 바라던 목적을 빠르게 달성한다.
01년 일을 성실히 진행해 나가는 하루다.
말띠
42년 끈기를 가지고 일을 진행해야 한다.
54년 문서 운이 들어와 얼굴 밝아진다.
66년 도움을 주는 귀인을 동북쪽에서 만난다. 78년 폭넓은 시야를 바탕으로 계획을 세워야 한다.
90년 적은 돈으로 목돈을 얻어낸다.
02년 새로운 일에도 도전하는 하루다.
양띠
43년 오래된 문서로 인해 기쁜 일이 생긴다. 55년 오후쯤 우연히 귀인을 만나게 된다.
67년 욕심을 내지 않으니 행운이 따른다.
79년 말이 잘 통하는 사람을 만난다.
91년 만사가 형통하니 어려움을 잘 이겨낸다.
03년 운이 좋아지니 바라던 일이 성사된다.
원숭이띠
32년 귀인이 집안으로 들어오려고 하는 운세다.
44년 횡재수가 있겠으니 근심 걱정이 사라진다.
56년 화목한 웃음이 가득한 하루다.
68년 만사가 대길하니 빌려준 돈을 받는다.
80년 다툼이 생길 운세니 각별히 조심해야 한다.
92년 시험 운이 따르는 운세다.
닭띠
33년 운세가 좋아지려고 하니 기쁨이 찾아오는 하루다.
45년 문서는 두 번 확인하고 나서 도장을 찍는다.
57년 지인의 도움으로 상황이 새롭게 변동된다.
69년 여행길에서는 소지품을 신경 쓴다.
81년 소개로 마음 편안한 사람을 만나게 된다.
93년 서두르면 오히려 일이 더 막힌다.
개띠
34년 만사형통하니 새로운 기쁨을 얻게 된다.
46년 건강 운이 약해지니 여행은 다음으로 미룬다.
58년 금전 문제가 생기지만 이내 사라진다.
70년 실패는 떠나고 성공 운이 찾아온다.
82년 목적을 이루기 위해 성실히 노력한다.
94년 능력을 마음껏 펼쳐 보이는 하루다.
돼지띠
35년 가정에 즐거움이 가득하니 마음 안정된다.
47년 좋은 꿈을 꾸니 근심이 사라진다.
59년 입찰에 대한 좋은 소식이 들려온다.
71년 계약은 꼼꼼히 검토한 후에 결정한다.
83년 우울함이 사라지고 운수대통한다.
95년 건널목에서는 주위를 살핀다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장