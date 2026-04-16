코웨이, 레드닷 8관왕…20년 연속 수상으로 ‘디자인 경쟁력’ 입증

2007년 이후 20년 연속 수상…디자인 경쟁력 재확인

생활가전부터 의료기기까지 전 제품군 고르게 성과

ㅇ 0 코웨이가 '2026 레드닷 디자인 어워드'에서 본상을 수상한 주요 제품 이미지. 공기청정기, 비데, 가정용 의료기기 등 총 8개 제품이 수상하며 20년 연속 수상 기록을 이어갔다./코웨이

코웨이가 글로벌 디자인 어워드에서 연이어 성과를 내며 프리미엄 브랜드 입지를 강화하고 있다.코웨이는 '2026 레드닷 디자인 어워드' 제품 디자인 부문에서 8개 제품이 본상을 수상했다고 16일 밝혔다. 2007년 이후 20년 연속 수상 기록도 이어갔다.레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로, 심미성·기능성·지속가능성·혁신성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.코웨이는 공기청정기와 비데 등 생활가전은 물론 가정용 의료기기까지 포함해 폭넓은 제품군에서 디자인 경쟁력을 인정받았다.수상 제품들은 앞서 'iF 디자인 어워드'에서도 본상을 받은 바 있어, 코웨이는 글로벌 양대 디자인 어워드를 동시에 석권하는 성과를 냈다.대표 수상작인 가정용 의료기기 '테라솔 U'는 저주파 자극을 활용한 요실금 치료 기기로, 인체공학적 설계와 보관·충전을 결합한 구조가 특징이다. 곡선형 디자인을 적용해 실내 환경과의 조화도 고려했다.'스퀘어핏 공기청정기'는 콤팩트한 크기와 공간 효율성을 앞세운 제품이다. 직관적인 조작부와 정전기 방지 소재, 분리 세척 구조를 적용해 사용성과 관리 편의성을 높였다.이 외에도 '룰루 슬리믹 비데', '인버터 제습기 23L', '히티브 온풍 공기청정기' 등이 수상 목록에 포함됐다.업계에서는 환경가전 시장이 성능 중심에서 사용자 경험 중심으로 재편되면서 디자인 경쟁력이 브랜드 가치로 직결되고 있다는 분석이 나온다.황진상 코웨이 디자인랩 연구소장은 "iF 디자인 어워드에 이어 레드닷 디자인 어워드에서도 다수 제품이 수상하며 코웨이의 디자인 경쟁력을 다시 입증하게 됐다"며 "앞으로도 사용자 중심의 혁신적인 디자인으로 라이프스타일 전반에 새로운 가치를 제공하겠다"고 말했다.