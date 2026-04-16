한성숙 “뉴 스페이스 시대, 비수도권 딥테크 상장 전주기 지원”

한성숙 중기부 장관, 이노스페이스 방문해 대전·충북 지역 주요 상장 벤처기업들과 간담회 가져

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한성숙 중소벤처기업부 장관이 우주항공 분야 등 국내 딥테크 벤처기업의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 상장(IPO) 전후를 아우르는 전주기 지원 체계를 강화하겠다고 밝혔다.한 장관은 16일 충북 소재 우주항공 딥테크 기업인 이노스페이스를 방문하고 대전·충북 지역 주요 상장 벤처기업들과 간담회를 가졌다. 이번 행보는 올 6월로 예정된 스페이스엑스(X)의 나스닥 상장 추진 등 글로벌 우주 산업에 대한 관심이 최고조에 달한 시점에 맞춰, 국내 딥테크 기업들의 스케일업 전략을 점검하기 위해 마련됐다.이날 한 장관이 찾은 이노스페이스는 하이브리드 로켓 기술 기반의 우주 발사체 개발 기업으로, 민간 주도의 '뉴 스페이스' 시대를 선도할 핵심 주체로 꼽힌다. 현장을 시찰한 한 장관은 기술 고도화 현황을 점검하며 "국내 우주·항공 벤처들이 글로벌 자본시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 정책적 뒷받침을 다하겠다"고 강조했다.이어 열린 대전·충북권 상장 벤처기업 간담회에서는 비수도권 딥테크 기업들이 겪는 현실적인 고충들이 쏟아졌다. 바이오와 2차전지 등 주요 상장사 관계자들은 상장 관련 법률·회계 대응 역량 부족, 우수 인력 확보의 어려움, 딥테크 특성에 맞는 장기 투자 기반 부재 등을 주요 애로사항으로 꼽았다. 특히 기술력은 수도권에 뒤지지 않음에도 지역 기업이라는 이유로 겪는 인프라 격차를 해소할 법·제도적 기반이 시급하다는 목소리가 높았다.중기부는 이번 간담회에서 나온 의견을 바탕으로 상장 전후 혁신성장 지원, 딥테크 장기 투자 기반 조성, 지역 벤처 생태계의 구조적 확장 등 벤처 성장 전 주기에 걸친 정책을 보완할 방침이다.한성 장관은 "상장은 벤처기업에 있어 또 다른 출발점이자 글로벌 시장 도약의 기회"라며 "현장의 목소리를 반영해 상장 이전부터 이후까지 기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 정책적 토양을 단단히 다지겠다"고 밝혔다.