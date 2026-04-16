숏폼 스타일 빠른 전개·감각적 연출...공포 영화 비수기 깬 ‘살목지’

김혜윤·이종원→장다아 등 배우들 연기 호평

캐스팅·연출·체험 요소 삼박자 맞물려

4DX·스크린X로 특수관 관람, 체험형 공포

살목지 0 살목지/쇼박스

살목지2 0 살목지/쇼박스

공포 영화의 계절은 여름이라는 통념이 있다. 무더위와 함께 관객을 끌어들이는 장르라는 공식이다. 봄 극장가에서 이례적인 속도로 관객을 끌어모으고 있는 영화 '살목지'는 이 공식을 비껴간 작품이다.16일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '살목지'는 누적 관객 수 93만 명을 돌파하며 박스오피스 1위를 유지하고 있다. 올해 개봉작 가운데 가장 빠른 흥행 흐름이다. 배우 김혜윤과 이종원이 호흡을 맞춘 이 작품은 개봉 1주일 만에 손익분기점 80만 명을 넘어섰다.흥행몰이의 원동력은 무엇일까. 우선 이 영화의 출발점은 현실 위에 구축된 공포다. 충남 예산군 광시면에 위치한 실제 저수지 '살목지'를 배경으로 설정하면서 허구의 이야기에 구체성을 더했다. 1982년 조성된 농업용 시설이라는 이력과 함께 '심야괴담회' 등을 통해 확산된 괴담 서사가 맞물리며 관객의 체감 공포를 끌어올렸다. 실재와 상상이 겹쳐지는 지점에서 장르의 밀도가 형성됐다.여기에 최근 관객의 소비 환경을 반영한 연출 방식도 한몫하고 있다. 1995년생 이상민 감독은 전통적인 공포 문법에서 벗어나 빠른 전개와 감각적인 연출을 결합했다. 이는 짧은 호흡의 숏폼 콘텐츠에 익숙한 관객층을 고려한 선택이라고 할 수 있다. 김혜윤을 중심으로 이종원, 김준한, 장다아 등 젊은 배우들을 전면에 배치하며 공포 장르의 접근성을 낮춘 것도 덕을 봤다. 이는 익숙한 얼굴을 앞세워 관람 문턱을 낮추는 전략이다. 특히 김혜윤은 기존 이미지를 벗어난 강도 높은 감정 연기로 극의 중심을 잡았다. 이종원은 안정적인 호흡으로 긴장감을 지탱했으며, 김준한은 묵직한 존재감으로 서사의 무게를 더했다.상영 이후에도 흥행의 지속력이 이어졌다. '살목지'의 열린 결말이 관람을 마친 관객을 다시 이야기로 불러들였다. 인물의 생사와 서사 속 단서를 둘러싼 해석이 온라인 커뮤니티와 영상 플랫폼을 중심으로 확산되며 2~3차 소비로 이어졌다. 공포를 소비하는 데서 나아가 해석하고 공유하는 과정이 흥행을 지탱하는 동력으로 작용했다.영화의 배경이 된 충남 예산 저수지에는 관람객들의 발길이 이어지며 '성지순례' 현상이 나타났다. 이는 2018년 '곤지암' 이후 다시 확인된 K-호러의 확장 방식이다. 스크린 속 공포가 현실 공간으로 이어지며 경험이 연장되는 구조다.전문가들은 이번 흥행의 배경으로 관객 경험 설계를 꼽았다. 콘텐츠 밀도와 체험 강도로 승부한 점이 주효했다는 설명이다. 박송아 대중문화평론가는 "장르적 쾌감이 분명한 스릴러 구조, 그리고 초반 10분 내 몰입을 유도하는 빠른 전개는 관객의 선택 피로를 줄이고 즉각적인 관람 결정을 이끌어냈다는 점에서 매력적"이라고 설명했다. 이어 "매 장면이 클립처럼 소비 가능한 설계와 빠른 전개가 짧은 호흡으로 몰입을 유도하고, 특화관 체험을 통해 감각을 확장한 점이 현재 관객 성향과 맞물린 결과"라고 분석했다.