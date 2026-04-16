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오스코텍, 지구의 날 기념 임직원 환경 캠페인 진행

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장지영 기자

승인 : 2026. 04. 16. 14:50

소등행사·제로웨이스트 실천 병행…탄소중립 생활화 나서
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오스코텍이 지구의 날을 맞아 진행하는 임직원 환경 캠페인 이미지./오스코텍
차세대 신약개발 기업 오스코텍이 '지구의 날'을 맞아 전사 차원의 환경 캠페인에 나선다.

오스코텍은 오는 22일 지구의 날을 기념해 탄소중립 실천을 위한 임직원 참여형 환경 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인의 핵심은 '생활 속 실천'이다. 임직원들은 당일 오후 8시부터 10분간 사무실과 연구소, 자택 등에서 조명을 끄는 소등행사에 참여한다. 해당 행사는 전국 지자체와 기업이 동참하는 대표적인 기후 대응 프로그램으로, 단 10분의 소등만으로도 상당한 온실가스 감축 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

오스코텍은 단발성 이벤트에 그치지 않고 일주일간 환경 실천 프로그램도 병행한다. 빨대·나무젓가락·물티슈 등 일회용품 사용을 최소화하고, 사무실 내 쓰레기통을 없애는 '제로 웨이스트' 방식의 근무 환경을 시범 운영한다.

임직원들은 손수건과 다회용 용기를 사용하고, 발생한 생활 폐기물은 분리배출하거나 가정으로 가져가 처리하는 방식으로 참여한다.

지구의 날은 1970년 제정된 이후 올해로 56회를 맞은 세계 최대 규모의 환경 캠페인으로, 전 세계 약 190여 개국에서 10억 명 이상이 참여하고 있다. 국내에서도 기후변화주간을 중심으로 다양한 탄소중립 실천 활동이 이어지고 있다.

이상현 오스코텍 대표는 "임직원들의 자발적인 참여로 시작된 작은 실천이 조직 문화로 자리 잡도록 지속적으로 지원할 계획"이라며 "지속 가능한 성장과 장기적 가치 창출을 위해 책임 있는 경영을 이어가겠다"고 말했다.
장지영 기자

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