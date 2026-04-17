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사회 사건·사고

서울 성북구 아파트서 새벽 화재…주민 1명 경상

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김홍찬 기자

승인 : 2026. 04. 17. 08:56

보조배터리 발화 추정
119
119 마크. /연합뉴스
17일 오전 서울 성북구 한 아파트에서 불이 나 주민 1명이 경상을 입었다.

소방당국 등에 따르면 이날 오전 5시 43분께 성북구 종암동 소재 아파트에서 화재가 발생했다. 당국은 장비 7대와 인원 26명을 투입해 화재 발생 11분 만인 오전 5시 54분께 불을 완전히 껐다.

이번 화재로 주민 1명이 가벼운 화상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

소방당국은 보조배터리에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.
김홍찬 기자

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