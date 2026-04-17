카페24 PRO, 쇼핑몰 디자인 자동화 기능 출시

브랜드·상품·판매 데이터 기반 맞춤형 디자인 제안

ㅇ 0 카페24의 AI 기반 쇼핑몰 디자인 리뉴얼 기능을 형상화한 이미지./카페24

카페24는 프리미엄 서비스 '카페24 PRO' 이용자를 대상으로 AI 기반 쇼핑몰 디자인 리뉴얼 기능을 출시했다고 17일 밝혔다.이번 기능은 쇼핑몰의 브랜드 정보와 상품 구성, 고객 이용 데이터 등을 분석해 맞춤형 디자인을 자동 생성하는 것이 특징이다. 운영자는 관리자 페이지에서 '원클릭 무료 제안 받기'를 통해 디자인 생성을 신청하면 약 15분 내 5종의 디자인을 제안받을 수 있다.제안된 디자인은 미리보기를 통해 확인 후 선택 적용할 수 있으며, 필요 시 추가 생성도 가능하다. 디자인 적용 시 쇼핑몰 전체 스킨이 일괄 변경되며 메인 구조와 배너, 카테고리, 상품 진열 등 주요 레이아웃이 자동 반영된다. PC와 모바일 환경에도 동시에 최적화된다.기존 디자인은 별도로 보관돼 언제든 복구할 수 있다. 디자인 유형은 △기본형 △B2B 특화형 △비주얼 중심형 △사이드 메뉴형 △모바일 특화형 등 5가지 콘셉트로 구성돼 업종과 운영 목적에 맞는 선택이 가능하다.카페24는 이번 기능을 통해 디자인 리뉴얼 과정에서 발생하던 시간과 비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대했다. 기존에는 별도 비용과 수주 기간이 필요했지만, 자동화 기능으로 단시간 내 다양한 디자인을 비교·적용할 수 있다는 설명이다.이재석 카페24 대표는 "디자인 작업의 진입장벽을 낮춰 사업자가 운영과 성장에 집중할 수 있도록 지원할 것"이라며 "앞으로도 데이터 기반 기능을 고도화해 서비스 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.