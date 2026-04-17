닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

김희곤 신임 독립기념관장 “설립정신 초심으로 정상화하겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260417010005452

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 04. 17. 11:48

국민 걱정거리 됐던 기념관, 내상 치유해 ‘자랑거리’로 전환
(사진자료2) 제14대 독립기념관장 김희곤 취임식
김희곤 신임 독립기념관장이 13일 겨레누리관 컨벤션홀에서 취임식에 참석해 발언하고 있다. /독립기념관
김희곤 신임 독립기념관장이 설립정신의 초심으로 임해 '독립기념관 정상화'에 힘쓰겠다고 다짐했다.

김 관장은 17일 국방부에서 기자간담회를 열고 이 같이 밝혔다. 김 관장은 "온 국민의 관심 속에서 개관한 독립기념관이 국민의 걱정거리가 됐다"며 "우리 자랑스러운 독립운동사를 정립하고 국민이 자긍심을 가질 수 있도록 국민의 자랑거리로 만들겠다"고 선언했다.

그러면서 "일본의 역사 왜곡은 사실상 역사침략이라고 할 수 있다. 이에 대응하기 위해 당시 코흘리개 아이들까지도 성금을 모아 개관된 것이 독립기념관"이라며 "이제는 그 코흘리개들이 50·60대가 돼서 손주들을 데리고 오실 수 있는 때가 됐다. 제2의 역사침략을 막아내기 위해 제 생의 마지막 공적 활약으로 힘쓰겠다"고 말했다.

김 관장은 기념관을 내부적으로 보강하겠다는 구상을 내놨다. 김 관장은 "내부적으로 징계나 감사에 시달린 직원들의 사기를 회복시키는 일을 해야 한다. 연구업적과 사업들도 중요하지만 기념관 역량을 키우는 프로그램을 운영하고 연수를 활성화시키겠다"며 "노후화된 시설을 보강해 직원들이 가슴펴고 일할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

김형석 전임 관장과 다른 운영에 대해선 "내상 치유와 독립운동사의 자랑스러운 가치 확립이 시급하다"며 "이를 설립 정신대로만 갖춰간다면, 앞서 하셨던 분과는 다르게 갈 수 있을 것이고, 그것이 자랑거리가 될 것"이라고 설명했다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기