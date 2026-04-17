수이 “AI 에이전트가 거래 결정”…‘수수료 없는 거래’ 강조

clip20260417141911 0 17일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 수이 기자간담회에서 아데니이 아비오둔 미스틴랩스 공동창립자 겸 CPO가 발표하고 있다./김민주 기자

수이는 AI 에이전트가 직접 거래를 결정하고 실행하는 자동화된 금융 환경 구축을 본격화했다. 수수료 없는 거래와 송금을 위한 인프라가 핵심 전략이다. 또 특정 스테이블코인과 경쟁하는 것이 아닌, 다양한 자산이 자유롭게 이동하는 네트워크를 만드는 것이 목표라고 밝혔다.17일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 수이 기자간담회에서 아데니이 아비오둔 미스틴랩스(수이 개발사) 공동창립자 겸 최고제품책임자(CPO)는 "앞으로 금융은 사람이 아니라 AI 에이전트가 직접 의사결정과 실행을 담당하는 구조로 전환될 것"이라며 "수이는 이런 변화에 맞춰 설계된 인프라"라고 말했다.이어 "AI는 더 이상 단순한 도구가 아니라 자산을 직접 보유하고 거래까지 수행하는 주체로 진화하고 있다"며 "향후 금융 시장에서는 수많은 AI 에이전트가 동시에 거래를 실행하게 될 것"이라고 내다봤다.수이는 '거래를 메시지처럼 주고받을 수 있어야 한다'고 강조했다. 즉, 돈을 보내는 과정이 이메일이나 메신저처럼 간단해지는 것이 수이가 지향하는 금융 구조의 단순화다.특히 수이는 사용자에게 거래 수수료를 부과하지 않는 구조를 강조했다. 대신 미국 달러에 1:1로 연동되는 수이 자체 스테이블코인의 예치금 수익으로 다른 거래나 송금에서 발생하는 수수료를 대체한다.아비오둔 CPO는 "인터넷에서 정보가 무료로 이동하듯 자금 이동 역시 비용 없이 이뤄지는 것이 자연스러운 방향"이라며 "AI 기반 대량 거래 환경에서는 수수료 중심구조가 지속되기 어렵다"고 설명했다.또 AI 중심 금융에 대한 구상도 구체화했다. 아비오둔 CPO는 "수십억 건의 거래가 동시에 발생하는 환경에서는 인간이 개입할 수 없다"라며 "에이전트가 비용과 리스크를 계산해 최적의 거래를 자동으로 수행하는 자동화된 시스템 위에서 대부분의 자금 이동이 이뤄질 것"이라고 예측했다.수이 자체 스테이블코인 '수이 달러'를 중심으로 한 스테이블코인 전략도 제시됐다. 수이는 USDC, USDT 등 특정 스테이블코인과 경쟁하는 구조가 아닌, 다양한 자산이 자유롭게 이동하는 네트워크를 만드는 것이 목표라고 밝히며 자금 이동의 자유도를 강조했다.마지막으로 수이는 한국을 아시아에서 가장 중요한 시장으로 꼽았다. 아비오둔 CPO는 "한국의 스테이블코인 규제 환경이 명확해지면 향후 금융기관 및 기업들과의 파트너십 논의도 확대될 것"이라고 말했다.