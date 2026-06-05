잠실 투표함 갈등, 개표소 앞 대치로 번져…시위대 “개표 중단” 요구

투표소 봉쇄 2박 3일 만에 투표함 반출

시위대 올림픽공원 개표소 재집결

경찰, 바리케이드 설치하고 진입 차단

PYH2026060506670001300_P4 0 2박 3일 봉쇄 사태'가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 대한 개표가 진행 중인 가운데, 부정선거를 주장하는 시위대가 5일 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 개표 중단을 요구하고 있다. /연합뉴스

서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함 반출로 일단락되는 듯했던 '봉쇄 사태'가 개표소 앞 대치로 이어졌다. 부정선거를 주장하며 투표소 주변을 2박 3일간 막아섰던 시위대는 투표함이 이송된 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에 다시 모여 개표 중단을 요구했다.5일 오전 11시 기준 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에는 보수 성향 유튜버와 시민 등 경찰 비공식 추산 250여명이 모였다. 이들은 태극기를 흔들고 애국가를 부르며 "부정선거 책임져라", "개표를 중단하라" 등의 구호를 외쳤다.개표소 주변에서는 일부 참가자가 진입을 시도하면서 긴장감이 높아졌다. 경찰은 개표소 입구에 바리케이드를 설치하고 출입을 통제했다. 이 과정에서 경찰과 시위대가 서로 밀고 당기는 상황도 벌어졌다.시위대는 잠실7동 제2투표소 투표함이 참관인 입회 없이 이송돼 개표되고 있다며 절차상 문제가 있다고 주장했다. 선거관리위원회 관계자가 직접 나와 투표함 이송과 개표 경위를 설명해야 한다는 요구도 이어졌다.정치권 인사들도 현장을 찾았다. 국민의힘 장동혁 대표와 김은혜·주진우 의원은 국민의힘 측 개표 참관인이 개표 현장에 있는지 확인하겠다며 선관위 측과의 면담을 요청했다. 부정선거 의혹을 제기해온 자유와혁신 황교안 대표도 시위대와 함께 구호를 외쳤다.잠실7동 제2투표소는 지난 3일 본투표 과정에서 투표용지 부족 사태가 발생한 곳이다. 이후 부정선거를 주장하는 시위대가 투표소 주변을 막아서면서 투표함 반출이 지연됐다. 경찰은 이날 오전 경력 1000여명을 투입해 투표함을 개표소로 이송했다.투표함 반출 과정에서는 몸싸움도 벌어졌다. 경찰이 투표소 앞에서 스크럼을 짠 시위대 일부를 한 명씩 끌어내자, 참가자들은 "과잉 진압"이라고 반발했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 경찰이 시위대를 제지하는 과정에서 과격하게 손을 올리자 동료 경찰이 말리는 듯한 장면이 담긴 영상도 확산하고 있다.현장에서는 20대 시위 참가자 1명이 의식불명 상태라는 주장도 퍼졌다. 다만 송파소방서에 따르면 투표함 반출 현장에서 20대 남성 1명이 호흡곤란 증상을 보여 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 상태다.