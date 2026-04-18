구로 고척·개봉 일대 정전…2시간 만에 복구

clip20260418095424 0 /게티이미지뱅크

주말 이른 아침 서울 구로구 일대에서 정전이 발생해 주민들이 불편을 겪었다.18일 한국전력공사에 따르면 이날 오전 6시 32분께 고압 전선이 손상되면서 고척동과 개봉동 일대 59세대에 전력 공급이 끊겼다.정전은 약 2시간가량 이어졌다. 오전 8시 30분께 모든 세대의 전력 공급이 정상화됐다.한편 최근 노후 전력 설비와 외부 요인에 따른 정전 사고가 간헐적으로 발생하고 있어 전력 인프라 점검 필요성도 함께 제기되고 있다.