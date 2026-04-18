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사회 사건·사고

검찰, ‘BJ 추행 혐의’ 걸그룹 멤버 오빠 구속영장 반려

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김민주 기자

승인 : 2026. 04. 18. 13:22

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서울 서초동 대검찰청./연합
여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 추행한 혐의로 체포된 유명 걸그룹 멤버의 오빠에 경찰이 신청한 구속영장이 검찰 단계에서 반려됐다.

18일 법조계에 따르면 울중앙지검은 전날 남성 A씨에 대해 신청된 구속영장을 법원에 청구하지 않기로 결정했다.

검찰은 혐의 소명이 부족하다고 판단한 것으로 전해졌다.

A씨는 지난 14일 저녁 강남구의 한 식당에서 피해자와 술을 마신 뒤 자기 집으로 데려가 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다.

한편 유명 걸그룹 멤버의 오빠인 A씨는 범행 이틀 전 피해자로부터 '식사 데이트권'을 구매한 것으로 알려졌다.
김민주 기자

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