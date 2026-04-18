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사회 사건·사고

경북 안동 야산서 산불…주민 대피 권고

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김민주 기자

승인 : 2026. 04. 18. 14:02

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/부산소방재난본부
이날 낮 12시 5분께 경북 안동시 예안면 동천리 일대 야산에서 산불이 발생했다.

18일 산림 당국에 따르면 진화 헬기 3대와 차량 3대, 인력 34명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

안동시는 산불 확산 가능성에 대비해 인근 주민과 등산객에게 안전한 장소로 미리 대피할 것을 권고하는 재난문자를 발송했다.

최근 건조한 날씨가 이어지면서 산불 위험이 커지고 있어 각별한 주의가 필요하다는 지적이 나온다.
김민주 기자

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