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국제

일본 나가노서 규모 5.0 지진…국내 영향 없어

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김민주 기자

승인 : 2026. 04. 18. 14:40

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이날 오후 1시 20분 일본 나가노현 나가노시 인근에서 규모 5.0의 지진이 발생했다.

18일 일본기상청(JMA) 분석 결과에 따르면 이날 나가노시 서남서쪽 약 27km 지점에서 지진이 발생했다.

진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도이며, 발생 깊이는 10km로 분석됐다.

기상청에 따르면 국내에는 영향이 없는 것으로 파악됐다.
김민주 기자

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