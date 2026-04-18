일본 나가노서 규모 5.0 지진…국내 영향 없어

clip20260418134017 0 /기상청

이날 오후 1시 20분 일본 나가노현 나가노시 인근에서 규모 5.0의 지진이 발생했다.18일 일본기상청(JMA) 분석 결과에 따르면 이날 나가노시 서남서쪽 약 27km 지점에서 지진이 발생했다.진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도이며, 발생 깊이는 10km로 분석됐다.기상청에 따르면 국내에는 영향이 없는 것으로 파악됐다.