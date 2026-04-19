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중기벤처 중소

25일 만에 1만명…청년층 사로잡은 ‘모두의 창업’

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오세은 기자

승인 : 2026. 04. 19. 22:43

개설 25일 만에 누적 접속 60만 명 돌파…하루 평균 400명꼴 아이디어 쏟아져
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한성숙 중기부 장관이 지난 3월 25일 오후 서울 드림플러스 강남에서 '모두의 창업 프로젝트 추진계획'을 발표하고 있다./사진=오세은 기자
중소벤처기업부의 '모두의 창업 플랫폼'이 국민적 관심을 받으며 개설 25일 만에 누적 신청자 1만 명을 넘어섰다.

19일 중기부에 따르면 지난 3월 26일 플랫폼 가동 이후 일 평균 400명의 아이디어가 접수됐으며 이날 오후 6시를 기점으로 신청자 1만 명 고지를 밟았다. 누적 접속자 수만 약 60만 명에 달했다.

특히 이번 신청 현황을 분석한 결과 39세 이하 청년층이 전체의 약 63%를 차지했다. 지역별로는 비수도권 소재 보육 기관에 대한 신청 비중이 약 43%에 달해, 수도권에 쏠렸던 창업 인프라 수요가 전국적으로 고르게 확산되고 있는 것으로 나타났다.

중기부는 이번 1만 명 달성을 계기로 '아이디어 접수 현황' 내 지역별 통계를 신규 공개하며 투명한 플랫폼 운영에 박차를 가할 계획이다.

기념비적인 1만 번째 도전자는 대학 시절 창업 동아리 경험이 있는 한 대학생으로 확인됐다. 그는 "해외 생활의 불편함을 덜어주는 사업 모델을 구상 중"이라며 "막연했던 꿈을 실현할 기회를 준 플랫폼에 감사하다"는 소회를 밝혔다.

현재 '모두의 창업' 공식 사회관계망서비스(SNS)에서는 1만 명 달성 기념 전 국민 응원 이벤트가 진행 중이며 예비 도전자도 1만 명을 넘어선 것으로 집계됐다.

중기부 관계자는 "이번 프로젝트가 국민 모두에게 혁신의 기회를 제공하는 창구가 될 수 있도록 운영 프로세스를 더욱 면밀하게 기획하고 고도화해 나갈 것"이라고 강조했다.
오세은 기자

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