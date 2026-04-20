5천명 창업 도전자, ‘K-AI’로 무장한다

중기부, 국내 스타트업 AI 솔루션 370개 공모 마감…경영관리부터 개발까지 총망라

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아이디어만으로 창업에 도전하는 5000명의 예비 창업자들을 돕기 위해 국내 유망 인공지능(AI) 스타트업들이 구원투수로 나선다.중소벤처기업부는 '모두의 창업 프로젝트' 1차 예선을 통과한 창업 도전자들의 사업화를 돕기 위한 'AI 솔루션 공모' 결과 총 370개의 솔루션이 접수됐다고 20일 밝혔다.이번 공모에는 리서치·마케팅·법률 등 '경영·관리 분야' 270개, 웹·앱 빌더·코딩 자동화 등 '기술·개발 분야' 100개가 모집됐다. 선발된 5000명의 창업 도전자는 자신의 아이디어를 실제 서비스 형태로 구현하는 과정에서 국내 선배 스타트업들이 만든 최첨단 AI 기술을 지원받게 된다.이번 AI 솔루션 지원은 창업 초기에 겪는 기술적 장벽과 비용 부담을 낮춰 '실패 없는 창업'을 돕는 조력자 역할을 한다. 중기부는 요건 검토와 가격 적정성 심사를 거쳐 이달 말 최종 라인업을 확정할 계획이다.주요 기술과 사용 절차는 21일부터 모두의 창업 플랫폼을 통해 상세히 공개된다. 도전자들은 본인의 아이디어에 맞는 최적의 AI 툴을 골라 사업 모델을 검증할 수 있다.한성숙 중기부 장관은 "AI 솔루션은 창업 도전자의 아이디어를 데이터 기반으로 빠르게 발전시키는 엔진이 될 것"이라며 "다양한 지원체계를 통해 창업가들의 성장을 지속적으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.