웅진, ‘2026 월드IT쇼’ 참가…AI 에이전트 중심 업무 통합 솔루션 4종 선봬

업무 전반 연결한 AI 에이전트 통합 플랫폼 공개

ㅇ 0 웅진 CI./웅진그룹

웅진이 AI 에이전트를 중심으로 한 기업용 업무 통합 플랫폼을 공개한다. 단순 자동화를 넘어 지식관리·보안·협업·거버넌스를 하나로 묶는 '업무 운영 체계' 전반을 제시했다는 점에서 주목된다.웅진은 오는 22일부터 서울 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼(WIS 2026)'에 참가해 AI 기반 업무 통합 운영 솔루션 4종을 선보인다고 20일 밝혔다.이번에 공개하는 솔루션은 △차세대 엔터프라이즈 플랫폼 'WIKL' △클라우드 보안·재해복구 모델 'AWS Cloud Package' △생성형 AI 그룹웨어 'AI웅수' △내부통제·감사 자동화 플랫폼 'GAM Solution' 등이다. AWS, 마이크로소프트 애저, 네이버클라우드 등 주요 인프라를 기반으로 기업의 핵심 업무 영역을 AI 에이전트로 연결한 것이 특징이다.핵심은 '에이전틱 AI' 기반 업무 흐름 재설계다. 웅진은 데이터 수집부터 분석, 협업, 통제까지 이어지는 전 과정을 AI가 주도하는 구조를 구현했다.WIKL은 내부 문서와 외부 실시간 데이터를 결합해 비즈니스 인사이트를 도출하는 플랫폼이다. 단순 검색을 넘어 AI가 정보를 스스로 수집·분석하고 보고서를 자동 생성한다. AWS Cloud Package는 클라우드 인프라의 취약점 탐지, 위협 분석, 대응까지 자동화한 멀티 클라우드 운영 모델이다.그룹웨어 'AI웅수'는 전자결재와 업무 프로세스에 연동된 AI 비서 형태로, 복합 업무 지시를 처리하고 반복 행정 업무를 대행한다. GAM Solution은 내부회계관리(ICS), IT감사관리(ITGC), 계정권한관리(IAM)를 통합해 기업의 내부 통제 체계를 자동화한다.웅진은 이번 전시를 통해 '데이터→지식→협업→통제'로 이어지는 기업 업무 흐름 전반을 AI 에이전트로 연결한 통합 모델을 제시한다는 계획이다.강양수 웅진 클라우드사업본부장은 "AI가 실무를 수행하고 사람은 전략에 집중하는 기업 환경을 구현하는 것이 목표"라며 "업무 전 과정이 연결되는 미래형 운영 체계를 현장에서 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.