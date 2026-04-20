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카카오모빌리티, 자원봉사+여행 결합 ‘기브셔틀’ 참가자 모집

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김영진 기자

승인 : 2026. 04. 20. 09:49

[이미지] 카카오모빌리티 ‘기브셔틀 2026’
카카오모빌리티가 '기브셔틀' 참가자를 모집한다./카카오모빌리티
카카오모빌리티는 자원봉사와 여행을 결합한 사회공헌 캠페인 '기브셔틀'의 3년차 활동을 시작하며 참가자 모집에 나선다고 20일 밝혔다.

'기브셔틀'은 '자원봉사(volunteer)'와 '여행(tour)'이 결합된 '볼런투어' 프로그램이다. 카카오 T 앱을 통해 봉사활동 신청부터 무료 셔틀 이용까지 한 번에 제공해 봉사 참여 문턱을 획기적으로 낮춘 것이 특징이다. 봉사 기회와 더불어 전문 강연, 식사, 기념 굿즈를 제공하는 '기브앤겟(Give & Get)' 방식으로 운영돼, 일상 속에서 사회적 가치를 실천하고자 하는 이용자들 사이에서 새로운 봉사 트렌드로 주목받고 있다.

'기브셔틀 2026'은 선한 영향력을 지닌 브랜드 및 유명 인사들과 협업해 일상 속 봉사 문화 확산에 앞장설 방침이다. 올해 첫 기브셔틀은 캠페인으로 세상의 변화를 이끄는 프레쉬 핸드메이드 코스메틱 브랜드 러쉬코리아와 함께한다.

오는 29일 러쉬 두물머리점에서 '자원 순환'을 주제로 열리는 이번 회차에서는 러쉬코리아 에틱스 디렉터 박원정 이사가 브랜드 철학과 캠페인 스토리를 전달하는 '딥 다이브 토크'를 진행한다. 자원 순환을 몸소 실천하는 봉사활동을 비롯해 양평에서 생태농업으로 키운 제철 야채로 만든 비건 케이터링, 재사용 가능 친환경 굿즈 제작 등 프로그램 전 과정에서 캠페인에 대한 공감대를 높이고 지속 가능한 가치를 경험할 수 있는 다채로운 이벤트가 마련된다.

참가 신청은 카카오 T 앱 내 '이동할 때' 탭의 '셔틀' 항목으로 진입해 '모집 중인 셔틀'에 있는 기브셔틀 배너를 클릭하면 된다. 오는 21일(1차)과 22일(2차) 양일간 각각 오후 2시에 총 70명을 선착순 모집한다. 참가비는 전액 무료이며 참가자에게는 '1365 자원봉사 포털'을 통해 공식 봉사 시간이 부여된다.

한편 기브셔틀은 2024년 론칭 이후 2년간 총 11차례 운영되며 누적 539명의 참여를 이끌어냈다. 참가자의 98%가 '기브셔틀 참여 후 봉사활동을 재실천할 의향이 있다'고 답할 만큼 봉사에 대한 심리적 장벽을 낮추는 데 실질적으로 기여한 것으로 나타났다. 이러한 성과를 바탕으로 '2024 세계자원봉사대회'에서 대표적인 기업 사회공헌 모델 사례로 발표된 데 이어 서울시공익활동지원센터 보고서에 우수 사례로 등재되는 등 플랫폼을 활용한 모범적인 사회공헌 모델로 인정 받고 있다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "기브셔틀은 모빌리티 플랫폼의 이동 서비스를 통해 사회적 관심이 필요한 곳곳에 따뜻한 손길을 전하고자 시작된 프로젝트"라며 "올해는 다양한 브랜드 및 인플루언서와 협업하여 더 많은 이용자가 봉사를 즐거운 일상의 문화로 경험할 수 있도록 돕고, 이를 통해 플랫폼 기반의 선한 영향력을 지속적으로 확대해 나갈 것"라고 밝혔다.
김영진 기자

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