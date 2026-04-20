중기 70% “법 대응 끝”…사고 예방은 여전히 ‘불안’

에스원, 중기 1337곳 설문조사 실시…70% “대응 체계 갖췄지만 인명 피해 여전히 우려”

1 0 에스원 '산업현장 안전관리 현황과 인식을 조사한 결과' 이미지./제공=에스원

중대재해처벌법이 5인 이상 사업장으로 확대된 지 2년, 중소기업 현장의 안전 대응 체계는 빠르게 자리를 잡아가고 있지만 실제 사고 예방을 위한 고도화된 솔루션 도입은 여전히 갈 길이 먼 것으로 나타났다.에스원은 20일 이 같은 내용이 담긴 중소기업 고객 1337개 기업을 대상으로 '산업현장 안전관리 현황과 인식을 조사한 결과'를 발표했다.조사 결과 응답 기업의 약 70%가 중대재해처벌법에 따른 안전 대응 체계를 갖췄다고 답했다. 하지만 현장의 불안은 여전했다. 응답자의 72.7%가 여전히 인명 피해를 우려하고 있었으며 특히 가장 두려운 사고로 '화재·폭발(50.6%)'을 꼽았다.화재에 대한 높은 우려와 달리 실제 대응은 '사후 약방문' 수준에 머물러 있다. 이상 징후를 사전에 포착하는 화재 감지 시스템을 운영하는 기업은 10곳 중 2곳(20.6%)에 불과했다. 대부분 연기 감지기 등 기본 설비에 의존하고 있어 선제적 대응 체계 구축이 시급한 것으로 분석됐다.현장 안전 관리의 핵심인 CCTV 운영에서도 인력난이 드러났다. 기업 73.4%가 '관제 요원 채용·운영'에 큰 부담을 느낀다고 답했다. 특히 야간과 휴일 모니터링(60.0%)이 가장 큰 어려움으로 꼽혔다.이를 해결할 대안으로 'AI CCTV'에 대한 관심(위험 행동 감지 등)은 높았지만 실제 도입률은 4.7%라는 참담한 수준에 그쳤다. 응답 기업의 70.8%는 여전히 사고가 난 뒤에야 확인할 수 있는 '녹화 중심 CCTV'만 운영 중인 것으로 조사됐다.고도화된 안전 시스템 도입을 가로막는 가장 큰 장벽은 역시 '비용 부담(42.8%)'이었다. 정부가 안전사고 예방 품목 도입비를 지원하는 '안전일터 조성 지원사업'을 운영하고 있지만 중소기업 84.4%가 이 제도를 자세히 모르거나 전혀 모르고 있어 정책 홍보의 사각지대가 확인됐다.에스원 관계자는 "이번 조사를 통해 중소기업에서도 중대재해처벌법 대응 체계가 빠르게 구축되고 있음을 확인할 수 있었다"고 말했다.