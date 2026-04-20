유가 급등에 ‘봉투값’ 비상…원자재 직격탄에 현장 ‘신음’

이병권 2차관, 화성 신명이노텍 방문… 중동 전쟁발 공급망 위기 점검

1 0 이병권 중기부 제2차관,

중동 전쟁에 따른 국제 유가 급등과 원자재 공급망 불안으로 플라스틱 연포장(봉투) 제조 중소기업들의 경영난이 심화되고 있는 가운데, 중소벤처기업부가 긴급 현장 점검에 나섰다.중기부는 20일 오후 경기 화성시에 위치한 플라스틱 봉투 제조 기업 신명이노텍을 방문해 현장 애로사항을 청취하고 대응 방안을 논의했다. 플라스틱 봉투 제조업은 나프타 기반 원재료 비중이 높아 국제 유가 변동에 민감하며, 최근 중동 위기로 원가 부담이 급격히 커진 업종이다.이날 현장을 찾은 이병권 제2차관은 생산 라인을 점검하며 원료 수급 상황을 확인한 뒤 한국포장협회, 동반성장위원회 관계자들과 간담회를 가졌다. 업계는 수입 원자재 가격 상승이 제품 원가에 즉각 반영되면서 발생하는 경영 압박과 원료 수급의 불확실성을 호소했다.중기부는 이번 위기를 돌파할 핵심 카드로 '대·중소기업 간 상생협약'과 '금융 지원'을 제시했다. 플라스틱 봉투 업계는 2019년부터 민간 자발적 상생협약을 체결해 시장 현황을 공유하며 협력해오고 있다.이 차관은 "원자재 가격 급등 상황에서는 업계 차원의 협력 구조를 통해 부담을 합리적으로 나누는 노력이 필요하다"며 "동반위를 중심으로 형성된 상생협약이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책적으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.또한 "중소기업들의 숨통을 틔워주기 위해 긴급경영안정자금 등 금융지원 확대, 납품대금 연동제·협의 활성화 등을 통해 원가 상승분을 보전받을 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.