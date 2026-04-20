‘공공조달’이 키운 중기…월드퍼니처 매출 100억 ‘기적’

이태식 한유원 대표, 부산 가구 제조사 월드퍼니처 방문…직접생산확인제도 실효성 점검

1 0 이태식 한유원 대표이사가 지난 17일 부산에 있는 가구 제조 기업 월드퍼니처를 방문해 관계자들과 이야기를 나누고 있다.

중소기업의 공공조달 시장 진출을 돕는 '직접생산확인제도'가 지역 중소기업의 성장을 견인하는 핵심 발판이 되고 있다.한국중소벤처기업유통원은 이태식 대표이사가 부산에 있는 가구 제조 기업 월드퍼니처를 방문했다고 20일 밝혔다. 1990년 출범한 월드퍼니처는 2008년 직접생산확인증명서를 발급받은 뒤 공공조달 시장에 본격 진출, 지난해 매출 100억원을 기록한 지역 모범 중소기업이다.이날 간담회에서 김민정 월드퍼니처 대표는 "공공조달 시장은 대금 체납 위험이 없고 거래 규모가 커 중소기업 성장에 도움이 된다"며 "더 많은 기업이 직접생산확인제도를 성장의 발판으로 삼을 수 있도록 제도가 활성화되길 바란다"고 건의했다.이에 대해 이태식 대표는 "직접생산확인제도를 공정하고 효율적으로 운영해 실제 제품을 생산하는 중소기업들이 공공기관 납품 기회를 더 많이 가질 수 있도록 하겠다"며 "지속적으로 의견을 수렴해 제도의 실효성을 제고할 것"이라고 화답했다.한유원은 2022년 제도 운영 업무를 맡은 이후 공청회와 전문가 자문 등을 통해 현장 밀착형 개선안을 도출해왔다. 그 결과 지난해 말 기준 5만9000개의 중소기업이 증명서를 발급받아 공공조달 시장에서 성장의 기틀을 마련하는 결실을 보고 있다.