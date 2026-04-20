삼성바이오로직스, AACR 첫 출격…“초기 개발부터 잡겠다”

조기 확보 나서…CRDMO 엔드 투 엔드 역량 공개

글로벌 컨퍼런스 지속 참여…수주 활동 확대할 것

[사진자료] 삼성바이오로직스, 글로벌 최대 암 학회에서 CRDMO 사업 경쟁력 알린다 0 미국암연구학회(AACR) 현장에 마련된 삼성바이오로직스 홍보 부스 전경./삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 미국암연구학회(AACR)에 참가했다고 20일 밝혔다. 위탁연구(CRO)부터 위탁개발(CDO), 위탁생산(CMO)을 아우르는 위탁연구개발생산(CRDMO) 역량을 알리며 초기 개발 단계 고객 확보에 나섰다.AACR은 전 세계 140여개국의 연구자와 제약·바이오 기업 관계자 2만2000명 이상이 참여하는 세계 최대 규모의 암 연구학회다. 미국임상종양학회(ASCO), 유럽종양학회(ESMO)와 함께 세계 3대 암 학회로 꼽히며, 올해는 지난 17일부터 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개막해 22일 막을 내린다.삼성바이오로직스가 AACR을 택한 이유는 '조기 록인(lock-in)' 전략 때문이다. AACR은 3대 암 학회 중 전임상·초기 임상 단계 연구 성과 발표가 집중되는 행사다. 초기 개발 단계 고객사와 협업을 시작해 상업생산까지 이어지는 장기 파트너십을 노린다는 구상이다.이번 행사에서 삼성바이오로직스는 부스 운영과 구두 발표, 포스터 발표 등 다양한 채널로 존재감을 알렸다. 오는 21일에는 알렉시스 산타나 오가노이드(Organoids) 세일즈 디렉터가 삼성 오가노이드 서비스를 활용한 신약 개발 성공률 향상 가능성을 발표한다. 실제 환자의 유전적 특성과 약물 반응을 재현한 오가노이드 데이터, 이중항체 플랫폼 '에스-듀얼(S-DUAL)'의 치료·제조 효율성과 관련한 포스터 발표도 함께 진행된다.삼성바이오로직스는 초기 개발부터 상업화까지 잇는 엔드 투 엔드 CRDMO 체계를 갖춰가고 있다. 지난해 6월 삼성 오가노이드 서비스 론칭으로 CRO까지 사업 영역을 넓혔고, 올해 3월에는 마스터 세포은행(MCB) 생산·벡터 제작 서비스를 내재화해 CDO 역량을 강화했다.정형남 삼성바이오로직스 바이오연구소장(부사장)은 "신약의 초기 개발 단계부터 CRO·CDO 서비스를 제공해 고객의 신뢰받는 신약 개발 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.한편 삼성바이오로직스는 올해 글로벌 콘퍼런스에 참가를 이어가고 있다. 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC), 3월 디캣 위크(DCAT Week), 오는 6월에는 세계 최대 바이오·제약 박람회인 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO International Convention·바이오 USA)'에 참가해 수주 활동을 더욱 강화할 예정이다.