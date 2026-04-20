정부, 첨단 방산기술로 산불 대응한다

AI기반 군 헬기 산불진화 지원체계 개발 등 추진

'산불 꼼짝마'…산불 진화 헬기의 위력<YONHAP NO-5791> 0 지난 2024년 10월 29일 오후 대구 달성군 오설리 일원에서 열린 2024년 산불 진화 합동훈련 및 재난대응 안전한국훈련에서 산림청 소속 헬기가 산불 진화 훈련을 하고 있다. /연합

정부가 첨단 방산기술을 활용해 산불 대응의 속도와 정확성을 높이는 사업에 착수했다.방위사업청·산림청은 20일 강원도 원주 산림항공본부에서 방산기술을 활용해 산불 대응능력을 높이기 위한 업무협약을 체결했다.최근 기후변화에 따라 산불이 대형·복합화되는 만큼, 신속하고 정밀한 대응을 위한 역량을 확보하겠다는 취지다. 세계 수준의 방산기술을 산불대응에 접목해 체계적이고 긴밀한 협력 기반을 마련했다는 것이 정부의 설명이다.이번 협약에 따라 두 기관은 △군 헬기 산불진화 성능 개선을 위한 '인공지능 기반 산불진화 지원체계 개발' △관계부처 합동 산불방지 종합대책 이행 및 산불대응 첨단화를 위한 기술·정책 교류 △효율적인 산불 진화 장비 도입 및 획득 관련 협력 등을 추진할 방침이다.더불어 지난해부터 추진 중인 산불 정밀진화 연구개발에도 속도가 붙을 전망이다. 관련 실무협의체는 '인공지능 기반 산불진화 지원체계' 개발과 '한국형 산불방어 체계(파이어돔)' 기획을 위해 긴밀히 협력중이다.박은식 산림청장은 "심화되는 기후 위기 속에서 산림과 방산분야의 접목은 지속가능한 미래를 향한 소중한 첫걸음"이라며 "이번 협약을 통해 산불대응 체계를 개선할 수 있는 기술과 장비를 발굴하고, 다양한 분야로 교류가 확대되기를 기대한다"고 말했다.이용철 방사청장은 "첨단 방산기술을 산불 대응에 적용할 경우, 진화 효율을 높이면서 관련 기술의 민간활용 확대 효과도 있다"며 "축적된 방산기술을 산림 등 다양한 민간 분야로 확산시켜 안전한 대한민국을 만드는 데 기여하겠다"고 전했다.