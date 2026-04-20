진주 화물연대 집회서 물류차 가로막던 노조원 차량충돌…1명 사망

‘본사 직접교섭’ 요구 집회 중 사고

화물연대, 사고 후 ‘전 조합원 집결’ 비상지침

경찰, 노조 집결 예상에 추가 경력 투입

진주 화물연대 사망사고 집회 현장 '대치' 0 20일 오후 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터에서 화물연대 관계자가 센터 입구로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다. /연합뉴스

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 화물연대 편의점지부 CU지회가 20일 경남 진주에서 진행한 집회 현장에서 이동하던 물류차량과 이를 가로막던 노조원이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.경남경찰청과 경남소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 32분께 경남 진주시 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 노조원 3명과 충돌했다. 이 사고로 50대 남성 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 나머지 2명은 중경상을 입고 병원으로 이송됐는데, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.사고는 노조 측이 출차하는 물류차를 막아서는 과정에서 발생했다. 지난 16일부터 화물연대 측은 CU 운영사인 BGF로지스를 상대로 배송기사 처우개선 관련 직접 교섭을 요구하며 파업을 진행 중이다.화물연대 측은 "사측의 대량 출고·배송을 저지하기 위한 연좌 농성 중 경찰이 조합원 약 40명을 강제로 밀어내고 대체 차량 출차를 강행했다"며 "이 과정에서 조합원들이 차량에 부딪혀 바닥에 넘어졌으며 화물차가 쓰러진 조합원들을 밟고 지나가면서 이 같은 사고가 났다"고 주장했다.경찰은 사고 직후 물류차를 운전한 50대 기사를 특수상해 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.사고 이후 경찰과 노조 간 대치 과정에서 경찰 등 추가 인명 피해도 발생했다. 이날 오후 1시 33분께 노조 차량이 현장에서 바리케이드를 치고 있던 경찰 경력을 치고 센터 정문으로 돌진해 20대 경찰 기동대원 1명이 경상을 입었다.이 과정에서 경찰과 몸싸움을 벌이던 일부 노조원들도 부상을 입은 것으로 알려졌다.경찰은 이 사고와 관련해 노조원 2명을 공무집행방해 혐의로 체포해 조사 중이다.화물연대본부는 사고 후 전 조합원에게 CU 진주물류센터 앞으로 집결하는 비상 지침을 내렸다. 경찰은 파업 현장에 화물연대 조합원 2000여 명이 집결할 것으로 보고, 물리적 충돌 방지를 위해 장비와 인력을 추가 투입할 예정이다.경남경찰청 관계자는 "현재 두 번의 사고 이후 추가 상황은 없다. 아직 대치 중인 상태"라며 "노조 측 지침으로 현재 현장으로 노조원들이 모이고 있는 것으로 알고 있고, 경찰도 대비를 위해 주변에 경찰 경력을 추가로 요청한 상태"라고 했다.