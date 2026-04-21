인도서 ‘K-창업 연대’ 첫 깃발…글로벌 영토 확장

중기부, 인도 뉴델리 GBC서 '글로벌 케이(K)파운더스 네트워크 인 이디아(in India) 발족식' 개최

1 0 노용석 중기부 제1차관.

대한민국 스타트업의 글로벌 영토 확장을 위한 민간 주도의 거대 네트워크가 인도의 심장 뉴델리에서 첫 발을 뗐다.중소벤처기업부는 인도 뉴델리 글로벌 비즈니스 센터(GBC)에서 현지 진출 한인 창업가들과 함께 '글로벌 케이(K)파운더스 네트워크 인 이디아(in India) 발족식'을 개최했다고 21일 밝혔다.글로벌 케이 파운더스 네트워크는 올해 중기부가 시작하는 국제 프로젝트다. 거대한 내수 시장과 엘리트 정보기술(IT) 인력을 보유한 인도를 첫 번째 거점으로 낙점했다. 중기부는 이를 시작으로 미국, 유럽, 동남아 등 주요국으로 네트워크를 확대해 창업가들이 세계 어디서든 민간 주도의 지속 가능한 협력 체계 안에서 보호받을 수 있도록 할 계획이다.이날 노용석 중기부 제1차관은 현지 기업인들과의 간담회에서 인허가, 판로 개척 등을 청취했다. 노 차관은 "현장의 목소리를 정책에 즉각 반영해 우리 기업의 도전이 벽에 부딪히지 않도록 정부가 든든한 길잡이가 되겠다"며 맞춤형 지원을 약속했다.오후에는 인도 최고의 엘리트 양성 기관인 인도 공과대학(IIT) 델리 캠퍼스를 방문해 고위급 면담을 가졌다. 이는 지난 1월 중국 칭화대 방문에 이은 글로벌 대학 창업 생태계 협력 행보의 연장선이다. 이 자리에서 양국은 대학 주도의 기술 혁신이 경제 성장의 핵심 동력이라는데 뜻을 모았다. 특히 실질적인 성과를 위해 창업진흥원과 IIT 델리 산하 혁신기술이전재단(FITT) 간 업무협약을 체결, 유망 기업 간 교류와 기술 협력을 뒷받침하기로 했다.노 차관은 한국의 '모두의 창업' 정책을 소개하며 인도의 우수한 인재와 한국의 혁신 역량이 결합했을 때 발생할 강력한 시너지를 강조했다. 노 차관은 "인도를 시작으로 글로벌 거점에 네트워크를 구축해 우리 창업가들이 어디서든 든든한 조력자를 만날 수 있게 하겠다"며 "대한민국 스타트업(신생 벤처기업)이 글로벌 무대에서 성공적으로 펼쳐 나갈 수 있도록 양국 협력을 한층 공고히 하겠다"고 밝혔다.