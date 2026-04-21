신현송 한은 총재 취임…“대전환기, 신중·유연한 통화정책 운영”

4년 임기 시작…물가·금융안정 동시 대응 강조

조직개편 시사 "부문 경계 허물고 유기적 운영"

clip20260421133532 0 신현송 한국은행 총재가 21일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다./한국은행

신현송 한국은행 신임 총재가 공식 취임하며 향후 4년간 통화정책 운용 방향으로 '신중하고 유연한 대응'을 강조했다. 중동 전쟁 이후 물가 상방 압력과 경기 하방 압력이 동시에 커진 상황에서 통화정책과 금융안정을 함께 고려하겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.신 총재는 21일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 취임식에서 "중동 전쟁 이후 국제유가 상승으로 물가 상방 압력과 경기 하방 압력이 동시에 증대됐고, 금융시장의 높은 변동성과 금융 불균형 누증 위험도 지속되고 있다"고 말했다.그는 현재를 '세계 경제 질서 대전환기'로 규정했다. 지정학적 갈등과 인공지능(AI) 기술 변화가 맞물리며 글로벌 경제 구조가 재편되고 있다고 봤다. 국내 역시 인구구조 변화와 양극화 심화, 가계부채 문제로 성장동력이 약화하고 있다고 진단했다.이런 상황에서 금융 안정에 대한 새로운 접근 필요성을 강조했다. 신 총재는 "기존의 틀만으로는 금융시스템의 위험을 충분히 파악하고 대응하기 어려워졌다"며 "기존 건전성 지표와 함께 시장 가격 지표 움직임을 적극적으로 활용해 조기경보 기능을 강화하겠다"고 밝혔다.이어 "비은행 부문 정보접근성을 제고하고 금융기관의 부외거래, 비전통 금융상품 등으로 분석 범위를 확장할 필요가 있다"고 말했다. 시장과의 양방향 소통을 강화하고, 우리 실정에 맞는 커뮤니케이션 방안도 지속적으로 모색하겠다고 강조했다.원화 국제화와 디지털 금융혁신도 핵심 과제로 제시했다. 신 총재는 "원화의 국제화는 우리 경제 위상에 걸맞은 통화 인프라를 갖춰 나가는 중요한 과제"라며 외환시장 24시간 개장과 역외 원화 결제 시스템 구축을 추진하겠다고 밝혔다. 이어 "프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 CBDC와 예금토큰 활용도를 높이고, 아고라 프로젝트 등 국제 협력을 통해 디지털 지급결제 환경에서도 원화 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.조직 운영 방향과 관련해서는 부문 간 협업과 생산성 제고를 주문했다. 신 총재는 "한국은행 안의 여러 부문이 경계를 허물고 유기적으로 움직이기를 바란다"며 "조사 연구와 정책은 서로를 보완하며 함께 깊어져야 한다"고 말했다. 전 부문에 걸쳐 성장 기회를 확대하고, 합당한 처우를 마련하겠다는 점도 공언했다.국회는 전날 신 총재에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다. 미국 프린스턴대 교수와 국제결제은행 조사국장·통화경제국장을 거친 바 있는 신 총재는 앞으로 4년간 통화정책을 이끌게 된다.