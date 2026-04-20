닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

[카드뉴스] ‘소주’를 미국에서 미국인이 만들었다고?

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260417001505516

글자크기

닫기

박종규 기자

승인 : 2026. 04. 20. 07:00

  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
  • 카드 뉴스 이미지
이전 슬라이드
다음 슬라이드


[카드뉴스] ‘소주’를 미국에서 미국인이 만들었다고?

미슐랭 레스토랑에도 팔리는 '한국 전통 소주!'


[한국의 술 '소주']

누군가의 기쁨을 축하해 주는 쓴 소주, 누군가의 쓰디쓴 현실을 달래주는 단 소주

한국에 술 '소주'란한국인의 희로애락을 함께하는 술인데요

이런 한국의 소울을 담은 소주를 미국인이 만들어 전통주로 인정받았다고 합니다'


[이런 술이? 이런 문화가!?]

친가는 와인을 담그고 외가는 위스키를 만드는 덕에 어릴 적부터 술에 관심이 많았던 미국인'브랜 힐


2011년 토끼의 해 한국을 방문 서양과 다른 한국의 술과 음주문화에 푹 빠지게 되는데요

음료 마시듯 먹는 서양과는 다르게 맛있는 안주와 함께 '소주'를 마시며 서로 진솔한 얘기를 나누고 더 친밀해지는 느낌에 매료


[한식을 왜 와인에?]

한국의 전통 양조장 60여 곳을 방문해 전통주에 대한 이해를 넓히고 미국의 돌아온 브랜 힐 


자주 찾던 뉴욕에 유명한 미쉐린 가이드 한식 레스토랑에서 훌륭한 한식을 즐겼지만 

선택할 수 있는 한국 주류가 부족하다는 것을 인식 


한국 전통방식으로 만들어낸 고급스러운 소주를 만들어 보자고 결심했는데요 


[토끼 소주? 탄생의 순간!]

한국에 술을 배운 2011년 '토끼해'를 딴 한국 전통방식으로 만든 '토끼 소주' 출시

화학물질이나 첨가물, 당류가 전혀 들어가지 않고 한국 전통방식으로 만들어져 소주 본연의 맛을 강조해

다른 소주들과 차별화했습니다 


[한국의 술은 한국에서 인정받아야]

브루클린에서 힘들게 시작한 '토끼 소주'가 미국에서 영향력을 넓히려면한국에서 인정받아야 한다고 생각 

미국에서 다시 한국으로 돌아와 충청북도 충주에 증류소를 짓고 본격적으로 소주 시장에 뛰어들었습니다 


[전통주로 인정]

브랜 힐의 토끼 소주 양조장은 공장이 위치한 충주와 인근 찹쌀을 사용해 '토끼 소주'를 만들기 시작,

한국의 '전통주'로 인정받게 됩니다


*제조법: 양조장이 위치한 지역의 재료로 술을 만들면 '전통주'로 인정되고, 세금 감면 및 인터넷 판매 혜택 


[소주를 사랑한 미국인]

소주를, 소주를 마시는 문화를, 한국을 사랑한 미국인 브랜 힐


미국에서 한국으로 배우러 와다시 미국으로 돌아가 한국의 술을 만들고, 

다시 한국으로 돌아와 전통주로 인정받아, 다시 세계로.


한국의 술을 만드는 미국인 브랜 힐의 가장 큰 목표는 소주가 국제적인 사랑을 받게끔 만드는 것이라고 합니다 



박종규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기