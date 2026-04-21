‘불륜·비위 논란’ 美 노동장관 사임…트럼프 2기 들어 3번째 장관 교체

백악관 "로리 차베스-디레머 장관 민간 부문 이동"

경호팀 직원과의 부적절 관계·공금 유용 등 의혹

0 로리 차베스-디레머 미국 노동부 장관이 지난해 9월 5일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 웨스트윙(서관) 앞에서 언론 인터뷰를 준비하고 있다. 백악관은 20일 차베스-디레머 장관이 사임한다고 밝혔다./AFP 연합 / 그래픽=박종규 기자

로리 차베스-디레머 미국 노동부 장관이 직원과의 불륜, 근무 중 음주 등 여러 스캔들 및 비리 의혹으로 논란을 빚은 끝에 20일(현지시간) 사임했다.스티븐 청 백악관 대변인은 이날 소셜미디어를 통해 "로리 차베스-디레머 노동부 장관이 민간 부문으로 자리를 옮기기 위해 행정부를 떠날 예정"이라고 밝혔다. 공석을 메우기 위해 키스 손덜링 노동부 부장관이 장관 대행을 맡게 된다.이번 조치는 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 크리스티 놈 국토안보부 장관, 팸 본디 법무부 장관에 이어 3번째 장관 사임이다. 세 장관은 여성이며 이들의 사례는 모두 사실상 경질성 인사다.미 노동부 감찰관실은 최근 차베스-디레머 장관과 그의 측근들이 저지른 직무상 부정행위에 관한 내부고발 사안을 수개월에 걸쳐 조사해 왔다.그 내용으로 차베스-디레머 장관이 자신의 경호팀 구성원과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 있다. 그는 해당 직원을 여행 등 사적인 일정에 동행시키고 호텔 방으로 부르기도 한 것으로 전해졌다.감찰관실은 차베스-디레머 장관과 그의 참모진이 고급 호텔 숙박, 차량 렌트, 식사 등 개인적인 용무에 연방 예산을 남용한 증거도 발견했다고 밝혔다.또 장관실에 술을 보관해 두며 업무 중에 음주를 하고 보좌관들을 심부름 등 사적인 일에 동원하는 등 갖가지 권한 남용 및 공금 유용 혐의를 받고 있다.차베스-디레머 장관의 법률대리인 닉 오버하이든 변호사는 20일 "그는 법을 위반해서 사임한 것이 아니며 그런 사실은 밝혀지지 않았다"고 말했다.