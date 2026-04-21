닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

“삼성전자·하이닉스 2배 베팅 열린다”…단일종목 ETF 5월 첫 상장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260421010006630

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 04. 21. 15:09

4월 28일 시행·5월 상장 유력
투자 기회 확대 vs ‘손실 가속’ 경고
금융위원회
/금융위원회
삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승률의 2배 수익을 추구하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 이르면 5월 22일 국내 증시에 첫 상장된다.

금융위원회는 21일 국무회의에서 단일종목을 기초로 하는 ETF 도입을 허용하는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 오는 28일 공포·시행된다.

이에 따라 증권신고서 및 상장 심사 등을 거쳐 이르면 다음달 22일부터 단일종목 레버리지 ETF가 시장에 상장될 전망이다.

이번 조치는 국내와 해외 상장 ETF 간 규제 격차를 해소하기 위한 것이다. 그동안 국내에서는 분산투자 요건 등으로 인해 특정 종목에 집중 투자하는 ETF 출시가 제한됐지만, 미국과 홍콩 등 해외 시장에서는 이미 다양한 단일종목 ETF가 거래돼 왔다.

개정안에 따라 ETF는 특정 종목에 자산의 100%까지 투자할 수 있게 되고, 가격 변동에 연동해 수익률이 확대되는 레버리지 상품도 허용된다. 다만 시장 안정성과 투자자 보호를 고려해 시가총액, 거래량, 파생시장 기반 등을 충족한 국내 우량주만 기초자산으로 허용된다.

현재 기준으로 이러한 요건을 충족하는 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 두 곳으로, 사실상 반도체 대형주를 중심으로 시장이 먼저 열릴 것으로 예상된다.

금융위는 상품 다양성 확대와 함께 투자자 보호 장치도 강화하기로 했다. 단일종목 레버리지 ETF 투자 시 기존 교육에 더해 추가 심화교육을 의무화하고, 일정 금액 이상의 기본예탁금 제도도 적용한다. 또 일반 ETF와 혼동을 방지하기 위해 상품명에 'ETF' 표기 사용을 제한하고 '단일종목', '레버리지·인버스' 등 위험 특성을 명확히 드러내도록 했다.

금융위 관계자는 "단일종목 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 손실 가능성이 큰 고위험 상품"이라며 "상품 구조와 위험성을 충분히 이해한 숙련된 투자자가 단기 투자 목적으로 접근하는 것이 바람직하다"고 말했다.

박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기