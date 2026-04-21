“삼성전자·하이닉스 2배 베팅 열린다”…단일종목 ETF 5월 첫 상장

4월 28일 시행·5월 상장 유력

투자 기회 확대 vs ‘손실 가속’ 경고

금융위원회 0 /금융위원회

삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승률의 2배 수익을 추구하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 이르면 5월 22일 국내 증시에 첫 상장된다.금융위원회는 21일 국무회의에서 단일종목을 기초로 하는 ETF 도입을 허용하는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 오는 28일 공포·시행된다.이에 따라 증권신고서 및 상장 심사 등을 거쳐 이르면 다음달 22일부터 단일종목 레버리지 ETF가 시장에 상장될 전망이다.이번 조치는 국내와 해외 상장 ETF 간 규제 격차를 해소하기 위한 것이다. 그동안 국내에서는 분산투자 요건 등으로 인해 특정 종목에 집중 투자하는 ETF 출시가 제한됐지만, 미국과 홍콩 등 해외 시장에서는 이미 다양한 단일종목 ETF가 거래돼 왔다.개정안에 따라 ETF는 특정 종목에 자산의 100%까지 투자할 수 있게 되고, 가격 변동에 연동해 수익률이 확대되는 레버리지 상품도 허용된다. 다만 시장 안정성과 투자자 보호를 고려해 시가총액, 거래량, 파생시장 기반 등을 충족한 국내 우량주만 기초자산으로 허용된다.현재 기준으로 이러한 요건을 충족하는 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 두 곳으로, 사실상 반도체 대형주를 중심으로 시장이 먼저 열릴 것으로 예상된다.금융위는 상품 다양성 확대와 함께 투자자 보호 장치도 강화하기로 했다. 단일종목 레버리지 ETF 투자 시 기존 교육에 더해 추가 심화교육을 의무화하고, 일정 금액 이상의 기본예탁금 제도도 적용한다. 또 일반 ETF와 혼동을 방지하기 위해 상품명에 'ETF' 표기 사용을 제한하고 '단일종목', '레버리지·인버스' 등 위험 특성을 명확히 드러내도록 했다.금융위 관계자는 "단일종목 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 손실 가능성이 큰 고위험 상품"이라며 "상품 구조와 위험성을 충분히 이해한 숙련된 투자자가 단기 투자 목적으로 접근하는 것이 바람직하다"고 말했다.