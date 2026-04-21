네이버, 크래프톤·미래에셋과 인도 시장 겨냥…대규모 투자 펀드 조성

최대 1조원 규모 '유니콘 그로스 펀드' 조성

21일(현지시간) 관련 간담회 개최

[사진(2)] 20일(현지시간) 피유시 고얄 인도상공부 장관과 회동하는 최수연 네이버 대표 0 20일(현지시간) 피유시 고얄 인도상공부 장관(오른쪽)과 회동하는 최수연 네이버 대표./네이버

[사진(1)] 21일(현지시간) 인도 뉴델리에서 개최된 UGF 조성 기념 간담회 0 인도서 개최된 UGF 조성 기념 간담회에 권태완 미래에셋 인도법인 CFO(왼쪽부터), 손현일 크래프톤 인도법인장, 김창한 크래프톤 대표, 김정관 산업통상부 장관, 최수연 네이버 대표, 푸닛 쿠마르 미래에셋 벤처 인베스트먼트 인디아 CEO, 구동현 네이버 부문장이 참석했다./네이버

네이버가 크래프톤, 미래에셋과 함께 인도 시장을 겨냥한 대규모 투자 펀드를 조성한다.21일(현지시간) 네이버는 크래프톤, 미래에셋과 함께 인도 뉴델리에서 최대 1조원 규모의 '유니콘 그로스 펀드(UGF)' 조성 기념 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 이재명 대통령 인도 순방을 계기로 인도 현지 기업과 벤처캐피털(VC)을 대상으로 펀드를 소개하기 위해 마련된 자리다.행사에는 김정관 산업통상부 장관과 최수연 네이버 대표, 김창한 크래프톤 대표와 손현일 크래프톤 인도법인장, 스와루프 모한티 미래에셋 인도법인 부회장, 푸닛 쿠마르 미래에셋 벤처 인베스트먼트 인디아 CEO 등이 참석했다.이날 최수연 대표는 "인도는 풍부한 IT 인재와 역동적인 스타트업 생태계를 바탕으로 AI 산업 생태계를 확장하며 글로벌 디지털 혁신의 중심으로 빠르게 성장하고 있다"면서 "UGF 펀드는 인도를 중심으로 AI·핀테크·콘텐츠 등 고성장 기술기업에 투자하고, 3사의 핵심 역량을 유기적으로 결합해 전략적 시너지를 창출하는 핵심 기반이 될 것"이라고 밝혔다.김창한 대표도 "인도는 세계에서 가장 빠르게 확장되는 게임 시장이자, 콘텐츠 및 기술 혁신의 허브로 도약하고 있는 국가"라며, "크래프톤은 현지 게임 생태계 조성에 기여해온 경험을 바탕으로, UGF를 통해 인도 유망 기업의 글로벌 도약을 지원하는 중장기 파트너가 되겠다"고 말했다.김정관 장관은 "한국의 IT와 엔터테인먼트, 금융을 대표하는 세 기업이 인도를 중심으로 한 아시아 기술 혁신 투자를 본격화한다면 우리 산업의 글로벌 외연을 넓히는 계기가 되는 것은 물론 국내 기업들의 인도 등 신흥시장 진출에도 든든한 교두보가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.앞서 최수연 대표는 20일 피유시 고얄 인도 상공부 장관 등과 만나 UGF의 비전과 향후 계획에 대해 설명했고, 피유시 고얄 장관도 UGF의 조성 취지에 공감한다는 뜻을 밝혔다.UGF는 올해 초 크래프톤이 초기 투자금 2000억원을 출자하며 네이버, 미래에셋 및 외부 투자액을 합쳐 5000억원 이상의 규모로 운용을 시작했다. 이번 펀드는 네이버와 미래에셋이 공동으로 조성한 '아시아 그로스 펀드(AGF)'의 후속이다. AGF는 인도 1위 푸드 딜리버리·퀵커머스 플랫폼 조마토와 동남아시아 최대 모빌리티 플랫폼 그랩 등 유니콘 기업에 투자해 성과를 거둔 바 있다.한편 네이버는 20일 인도 최대 기업집단 타타그룹의 IT 계열사인 타타 컨설턴시 서비스와 업무협약(MOU)를 통해 AI·클라우드·B2C 서비스 분야에서 새로운 사업 기회 발굴을 위한 전략적 파트너십을 구축하는 등 인도 시장 진출을 본격화하고 있다.