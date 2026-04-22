아시아 최대 방산전시회 ‘DSA 2026’에서도 돋보인 K-방산

동남아의 군 현대화 수요 겨냥, 선진 한국기술력 조명

KakaoTalk_20260421_105509545_02 0 /한국방위산업진흥회

[쿠알라룸푸르(말레이시아) 국방부 공동취재단·말레이시아에서 열린 아시아 최대 규모 방산전시회 'DSA 2026'에서도 K-방산의 앞선 기술력이 조명되면서 존재감을 증명했다.방위사업청·국방기술진흥연구소·한국방위산업진흥회에 따르면, 국내 방산분야 유망강소기업들은 20일(현지시간)부터 23일까지 말레이사 MITEC에서 진행되고 있는 DSA 2026에서 동남아 주요국들을 겨냥한 시장 공략에 열을 올리고 있다.한국은 이번 전시회에 8개 개별 참가기업과 경남TP관 참가기업 7개사, 통합한국관 참가기업 8개사 등 총 23개사가 함께했다.주요 전시 품목으론 전장 인식·탐지 장비, 지능형 지휘통제 장비, 전술 기동·작전수행 장비, 전력 유지·정비 장비 등이 포함됐다. 최근 동남아 주요국들이 군 현대화를 추진 중인 만큼, 전력 운용·유지보수 수요를 겨냥한 전략을 펼친 것으로 보인다.정기영 방사청 미래전략사업본부장은 현장에서 기자들과 만나 "최근 동남아 국가들의 다양한 무기체계를 현대화하면서 빠른 납기 뿐 아니라 재정 여건에 맞는 가성비 높은 무기체계 수요가 있다"며 "한국은 이를 모두 만족시킬 수 있는 최적의 조건을 갖고 있어, 동남아의 관심이 높다"고 설명했다.통합관엔 포구 자동청소기를 내건 수성정밀기계, 수중 탐사용 로봇을 전시한 씨랩, 소해함용 선체 고정형 음탐기를 선보인 소나테크, 친환경 소재 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 보트를 출붐한 배이산업 등이 주목됐다.정노영 씨랩 상무이사는 "우수한 기술력에 가격 경쟁력까지 갖추니 많은 관계자들의 관심을 받았다"고 말했다. 수성정밀기계 관계자도 "세계 각국 군 당국자들과 국방·안보 관계자들의 높은 관심을 끌었다"고 밝혔다.정 본부장은 "최근 FA50 수출에 따라 방산협력이 항공 뿐 아니라 더 많은 분야로 확대되고 있다. 우리나라가 최근 개발한 무기체계들은 동남아의 현재 무기체계를 업그레이드 할 수 있는 상황이다. 군 현대화를 위한 기회를 제공하는 의미가 있다"며 "최근 KF-21, 지상 장비나 함정 전투함에 대해서도 많은 논의가 되고 있다"고 전했다.그러면서 "그간 방산 수출은 대기업 위주로 이뤄져 왔으나 지속 수출을 위해선 중소기업 참여가 중요하다. 방사청은 통합한국관을 통해 중소기업의 참여를 도모하고 있다"며 "기업들의 간접적 수출을 확대시키는 것이 목표다. 현지 업체들과의 파트너십으로 협력하다보면, 공급망 자체를 확대할 수 있을것으로 기대한다"고 말했다.