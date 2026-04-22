野국방위원일동 “국방부 답변, 알맹이 없는 비겁한 답변”

“국방부, 주한미군사령관의 국방부 방문 여부 명확히 밝혀라”

기자회견하는 성일종 국회 국방위원장<YONHAP NO-2860> 0 국회 국방위원회 성일종 위원장이 22일 국회 소통관에서 국민의힘 국방위원들과 함께 정동영 통일부 장관의 이른바 '북한 구성 소재 핵시설' 언급과 관련, 기자회견을 열고 있다. /연합

국민의힘 소속 국회 국방위원회 위원들이 국방부의 '주한미군사령관 항의'와 관련한 반박이 핵심을 잡지 못하고 있다고 비판을 쏟아냈다. 위원들은 주한미군사령관의 국방부 청사 방문 여부를 명확히 공개하라고 촉구했다.성일종 위원장 등 국민의힘 소속 국방위원들은 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 같이 촉구했다. 성 위원장은 "어제(21일) 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관에게 항의했다는 취지의 기자회견을 하자 국방부가 즉시 반박문을 냈다"며 "3줄에 불과한 반박문은 알맹이가 전혀 없고 핵심은 비켜가는 비겁한 내용이었다"고 지적했다.그러면서 "핵심은 바쁜 주한미군사령관이 국방부에 찾아갔는지 여부다. 그러나 '항의는 없었다'에 방점을 두고 사실이 아니라고만 답한 것"이라며 "국방부의 답변은 '찾아오지 않았다는 것'도 아니고 '정동영 통일부 장관 이야기를 안 했다는 것'도 아니다. 그러나 그것이 '항의는 아니었다'며 교묘한 말장난을 한 것"이라고 꼬집었다.이어 "정 장관 발언 이후에 안 장관을 찾아간 일이 있느냐 없느냐. 또 찾아간 것이 사실이라면 정 장관 관련 이야기를 했느냐 안 했느냐. 정확히 밝혀달라"며 "한미동맹을 파탄 내고 대한민국 안보에 위협을 가한 잘못은 비겁한 말장난으로 절대 덮히지 않는다. 중대사안이 없다면 바쁜 주한미군사령관이 한가하게 국방장관을 찾아갈 일이 있겠나"라고 말했다.성 위원장은 "항의가 꼭 소릴 질러야 항의인가. 외교적으론 다양한 항의가 있다. 이를 두고 항의한 것이 없다고 이야기하는 것은 비겁하게 사실을 비켜 나가려 하는 취지"라며 "미국의 정보공유가 왜, 언제부터, 얼마나, 어떻게 제한됐는지 밝히길 바란다. 정 장관도 당장 그 자리에서 내려오라. 정 장관 존재 자체가 국가안보와 한미동맹에 매 순간순간 심각한 해약을 끼치고 있다"고 사퇴를 촉구했다.전날 성 위원장은 "국방위원장으로서 파악한 정보에 따르면 정동영 통일부 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 '구성'을 언급한 것에 대해 주한미군사령관이 안 장관을 긴급 찾아가 강력 항의했다고 한다. 주한미대사관 정보책임자도 국정원에 강력 항의했다고 한다"며 정 장관의 자질 부족을 꼬집고 사퇴를 촉구했다.이에 국방부는 즉시 반박문을 내고 "주한미군사령관이 안 장관에게 항의했다는 것은 한미 군사외교상 적절치 않고, 사실도 아니다"며 "한미는 주요 사안에 대해 수시로 소통하고 있다. 군사비밀정보 보호협정도 철저히 준수하고 있다"고 설명했다. 정빛나 국방부 대변인도 "한미 간 북한 미사일발사 동향 등 정보당국이 긴밀히 소통하고 있으며 지금도 유지중"이라고 밝혔다.통일부도 "미국 측이 통일부에 항의한 것은 없었다"며 "대사관 소통 과정에서 문의가 있었다. 하여 공개된 정보에 따른 것이라 답했다"고 설명했다.