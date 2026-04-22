공공기관 고객만족도 89.2점…서비스 품질 대폭 개선

준정부기관 91.4점 최고…'우수' 이상 41.4% 달성

재정경제부 0 사진=연합

재정경제부가 186개 공공기관을 대상으로 실시한 '2025년도 공공기관 고객만족도 조사' 결과, 공공서비스 품질이 전반적으로 개선된 것으로 나타났다.22일 재경부에 따르면 이번 조사 대상은 공기업 20개, 준정부기관 54개, 기타공공기관 112개 등 총 186개 기관이다. 종합 평점은 89.2점으로 전년도(87.9점) 대비 1.3점(1.5%) 상승하며 뚜렷한 개선 흐름을 보였다. 기관 유형별로는 준정부기관이 91.4점으로 가장 높은 점수를 기록했고, 공기업(89.2점)과 기타공공기관(88.1점)도 모두 상승하며 전 부문에서 고른 개선세를 나타냈다.올해는 평가 변별력 강화를 위해 기존 3등급 체계를 5등급(매우 우수·우수·보통·미흡·매우 미흡)으로 세분화했다. 그 결과 전체 기관의 41.4%인 77개 기관이 '우수' 이상 등급을 받았다. 반면 '미흡' 이하 기관은 22개(11.8%)로, 전년 대비 12.9%포인트 감소했다.고객 맞춤형 서비스 채널 확대와 불편사항 개선 노력이 만족도 상승을 견인한 주요 요인으로 분석된다. 특히 한국국토정보공사(LX) 등 40개 기관은 2년 이상 연속 '우수' 이상 등급을 유지했으며, 대한무역투자진흥공사(코트라)와 축산물품질평가원은 7년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.평가 제도의 공정성과 신뢰성 강화를 위한 개선도 병행됐다. 기관별 사업 특성을 반영해 경영평가 기준과 연계한 13개 세부 유형별 목표 점수 설정 방식을 도입했고, 조사 과정에서 부정행위가 적발될 경우 재발방지 대책 수립 의무화와 함께 2년간 조사 참여 제한 등 사후관리 기준을 강화했다.재경부는 이번 결과를 2025년도 공공기관 경영실적 평가에 반영하고, 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)을 통해 전 국민에게 투명하게 공개할 예정이다. 재경부 관계자는 "앞으로도 공공기관이 국민의 눈높이에 맞는 혁신적인 고객 중심 경영을 실천하고 체감할 수 있는 공공서비스를 제공할 수 있도록 적극적으로 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다.