KAI, 회전익 동력전달장치 핵심 모듈 ‘MGB’ 국내조립·시운전 성공

2028년까지 출력 27%·이륙증량 15% 향상 목표

사진1. 국산화 MGB를 장착한 수리온 0 국산화 주기어박스(MGB)를 장착한 수리온. /한국항공우주산업

한국항공우주산업(KAI)이 21일 회전익 항공 동력전달장치의 핵심 모듈인 주기어박스(MGB)의 국내 조립·시운전에 성공했다고 밝혔다.이번 개발사업은 △핵심기술 국산화를 통한 기술독립 △고객 니즈반영 성능·안전성 향상 △수출확대·경제성 확보 등 3개 핵심 목표를 중심으로 진행됐다. 개발이 어려운 MGB를 수리온(KUH-1) 체계에서도 최소 변경으로 탑재 가능토록 설계했다.KAI는 지난 2021년부터 1단계 사업에 착수했다. 그 과정에서 20여 개 국내·외 협력사와 전문 기술진들이 투입됐다. 2023년엔 국방기술진흥연구소와 2단계 협약을 체결하고 동력전달장치 7개 모듈 전 부품 개발과 MGB를 조립해 기본성능시험을 하고 있다.오는 2028년까지 출력의 27%를 향상시키고 최대 이륙중량 15% 향상, 창정비 주기·수명 100% 향상을 목표로 각종 시험평가를 거친 뒤 본격 체계개발에 착수할 방침이다.국산 동력전달장치의 개발이 완료될 경우, 수리온의 성능 개량과 관용헬기 물탱크 용량 증대, 차세대 고속중형헬기 개발 등 핵심기술 기반으로 확장이 기대된다.김종출 KAI 사장은 "기술적 난이도가 높은 동력전달장치 국산화를 위해 노력한 KAI 관계자들과 참여 협력업체, 관련기관 모두에게 감사드린다"며 "이번 MGB 국내 개발 성공은 대한민국 방위산업의 기술 자립을 완성하는 핵심 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.