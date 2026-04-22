“AI 활용률 10% 미만”…골목상권 ‘AX’가 생존줄

국회서 ‘소상공인 AI 전환’ 세미나…수도권·지방 디지털 양극화 ‘심각’

오세희·송재봉 의원 “입법 뒷받침·지역 격차 해소 총력”…중기연 “활용 인프라 확대할 것”

1 0 조주현 중기연 원장(왼쪽에서 두 번째부터), 오세희 더불어민주당 의원, 송재봉 더불어민주당 의원이 22일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '소상공인의 미래 대응 : AI와 디지털 전환 세미나'에서 기념촬영을 하고 있다./사진=오세은 기자

"소상공인에게 인공지능(AI)은 단순한 유행이 아니라 고물가·고금리·인력난의 이중고를 극복하기 위한 선제적 대응 전략입니다."22일 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '소상공인의 미래 대응 : AI와 디지털 전환' 세미나에서는 골목상권의 생존을 위한 날 선 제언들이 쏟아졌다. 이번 행사는 중소벤처기업연구원(KOSI), 국회소상공인민생포럼, 더불어민주당 전국소상공인위원회가 공동 주최했다.이날 오세희 의원은 현장의 낮은 디지털 접목 실태를 강하게 짚었다. 오 의원은 "소상공인의 67.3%가 자기 사업장에 AI를 접목하지 못하고 있다는 사실이 마음 아프게 와닿는다"며 "지금은 키오스크 등 기기 위주의 전환에 머물러 있지만, 앞으로는 프로그램과 데이터 기술에 맞는 진정한 인공지능 전환(AX)이 현장에 안착해야 한다"고 강조했다. 이어 "국회에서 제도 개선을 위해 귀 기울여 듣고 실질적인 방안을 고민하겠다"고 덧붙였다.송재봉 의원은 지역 간 디지털 불균형 문제를 공론화했다. 송 의원은 "수도권 AI 활용률이 40%에 육박하는 반면 비수도권은 17%대에 그치는 등 격차가 여전히 크다"며 "비수도권 소상공인들이 비용과 전문 지식 부족으로 소외되지 않도록 정부와 학계의 적극적인 노력이 필요하다"고 역설했다. 그는 이번 논의가 일회성에 그치지 않고 일관성 있는 정책 대책으로 이어져야 한다고 주문했다.조주현 중소벤처기업연구원장은 정책 인프라 구축의 중요성을 언급했다. 조 원장은 "음식, 소매, 숙박 등 소상공인 영역에서 이미 홍보영상 제작이나 인쇄 등 AI를 활용할 여지가 많다"며 "정부와 정책의 역할은 AI 도입 비용을 낮추고 활용 인프라와 기반을 넓혀주는 것"이라고 포럼의 취지를 설명했다.첫 번째 발제자로 나선 김민규 한국스마트데이터협회(KASAD) 부회장은 마장동 축산시장의 사물인터넷(IoT) 기반 이상징후 예측 AI 사례를 통해 AX의 필요성을 역설했다. 김 부회장은 "피지컬 AI와 데이터 인프라를 통해 소상공인도 대기업 수준의 경영 효율을 저비용으로 누릴 수 있어야 한다"고 분석했다.정수정 중소벤처기업연구원 실장은 "기술 보급보다 '활용 능력(Digital Literacy)' 강화가 핵심"이라며 소상공인 전용 AI 바우처 확대와 업종별 맞춤형 로드맵 구축을 정책 대안으로 제시했다.한편 이날 토론회에는 장우철 광운대학교 교수, 안승천 파이온코퍼레이션 본부장, 차남수 소상공인연합회 본부장 등이 참석해 실효성 있는 AI 도입 전략을 논의했으며, 중소벤처기업부도 현장 제언을 정책 고도화에 적극 반영할 계획이다.