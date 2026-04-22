캠퍼스가 창업 기지로…‘모두의 창업’ 대학생 현장 소통

한성숙 중기부 장관, 호서대서 3차 간담회…청년 창업가 애로사항 청취

1 0 한성숙 중기부 장관.

대학 캠퍼스가 청년들의 혁신적인 아이디어를 실현하는 '창업 기지'로 탈바꿈하고 있다. 정부가 추진 중인 청년 창업 활성화 프로젝트가 대학가 현장에 빠르게 안착하고 있는 모습이다.한성숙 중소벤처기업부 장관은 대학생들의 생생한 목소리를 청취하고 정책에 반영하기 위해 22일 충남 아산에 위치한 호서대학교를 방문했다. 이번 방문은 충남대학교와 경상국립대에 이은 세 번째 대학 현장 행보로, 예비 창업가들이 현장에서 겪는 실질적인 어려움을 파악하기 위해 마련됐다.특히 이번 방문은 '모두의 창업 프로젝트'가 개시 25일 만인 지난 19일, 누적 신청자 1만 명을 돌파한 직후 이뤄져 의미를 더했다.무엇보다 1만 번째 신청자가 대학 시절 창업동아리 활동을 하다 현실적인 벽에 부딪혀 접었던 꿈을 다시 펼치기 위해 지원했다는 소식이 전해지며 간담회 현장에 훈훈함을 더했다.이날 간담회에는 한성숙 장관과 창업동아리 학생들이 패널로 참석해 자유로운 대화를 나눴다. 학생들은 창업 준비 과정에서의 자금 조달, 전용 공간 확보 등 현실적인 애로사항을 전달했으며, 프로젝트의 편의성 개선에 대한 의견도 가감 없이 쏟아냈다.한성숙 장관은 "대학은 가장 혁신적인 아이디어가 탄생하고 새로운 도전이 시작되는 공간"이라며 "청년들의 반짝이는 아이디어가 실제 창업과 눈부신 성장으로 이어질 수 있도록 정부가 든든한 버팀목이 되겠다"고 약속했다.한편 '모두의 창업 프로젝트'는 공식 플랫폼을 통해 창업 아이디어를 가진 국민이라면 누구나 지원할 수 있다. 신청 마감은 오는 5월 15일까지이며 정부는 이번 현장 소통 결과를 바탕으로 청년 눈높이에 맞는 맞춤형 지원 방안을 더욱 정교하게 다듬을 방침이다.