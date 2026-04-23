베흐트, 2026 봄 캠페인 ‘Spring Sheer’ 공개

1

주얼리 브랜드 베흐트가 2026 스프링 캠페인 ‘Spring Sheer’를 공개하고 신제품을 선보였다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘드러내지 않아 더 선명한 순간들’을 메시지로 내세워 특별하게 연출된 장면이 아닌 일상적인 시간 속에서 자연스럽게 어우러지는 주얼리를 제안한다. 브랜드 측은 꾸미지 않은 순간에서도 감각적인 스타일링이 가능하도록 디자인 방향을 설정했다고 설명했다.

2026 스프링 시즌 컬렉션은 ‘Light, Sheer’와 ‘Veil, Sheer’ 두 가지 콘셉트 라인으로 구성됐다. 'Light, Sheer' 라인은 데일리 스타일링에 초점을 맞춘 제품군으로 물방울 형태의 곡선을 적용한 'pois(포아스)' 네크리스와 가로선 디테일이 특징인 'tier(티어)' 라인 등이 포함됐다. 단독 착용만으로도 은은한 존재감을 강조할 수 있도록 디자인된 것이 특징이다.

‘Veil, Sheer’ 라인은 웨딩 주얼리를 재해석한 콘셉트로, 베일을 연상시키는 부드러운 실루엣과 절제된 디자인이 특징이다. 스톤 장식을 활용해 투명한 반짝임을 강조했으며, 과하지 않은 연출로 자연스러운 스타일링을 지향한다.

두 라인 모두 가벼운 착용감과 일상 친화적인 디자인을 기반으로 구성됐으며, 특정한 상황에 국한되지 않고 다양한 순간에 활용할 수 있도록 기획됐다.

해당 컬렉션은 베흐트 공식 온라인 스토어에서 선공개됐으며 자세한 정보는 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.