“에너지 사용량 낮추고 메탄 발생도 저감”… 농진청, ‘저탄소 벼 재배기술’ 개발

'마른논 써레질' 등 3종 기술 현장 보급

'저탄소 인증제' 연계 등 농가 지원 확대

"농업 분야 온실가스 배출 감소에 기여"

KakaoTalk_20260423_110111584 0 김병석 농촌진흥청 국립식량과학원장이 23일 정부세종청사에서 3종 저탄소 벼 재배기술 개발 관련 브리핑을 진행하고 있다. /정영록 기자

무논 써레질과 마른논 써레질 수질 비교 0 무논 써레질(왼쪽)과 마른논 써레질 수질 비교. /농촌진흥청

KakaoTalk_20260423_141008906 0 농촌진흥청 국립식량과학원이 개발한 '정보통신기술(ICT) 기반 논 물관리 이행확인 계측기'. /정영록 기자

"벼 마른논 써레질 기술 등을 통해 농가 에너지 사용량을 17.7% 낮추고, 메탄 배출량도 최대 44% 저감할 수 있습니다." (김병석 농촌진흥청 식량과학원장)농촌진흥청이 '마른논 써레질', '다중물떼기', '정보통신기술(ICT) 기반 물관리 이행확인 계측' 등 3종 저탄소 벼 재배기술 개발을 통해 농가 영농부담을 낮추고, 농업 분야 온실가스 배출량을 감소시킬 전망이다.김병석 농진청 식량과학원장은 23일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 이같은 내용을 발표했다.김 원장은 "국내 농가는 생산비 증가와 경영불안 등 이중적인 어려움을 겪고 있다"며 "정부의 녹색 전환 정책을 적극 뒷받침하면서 농업 분야 탄소중립 실현과 에너지 절감을 위한 다양한 기술개발을 추진하고 있다"고 설명했다.농진청에 따르면 벼 마른논 써레질 기술은 에너지 절감 및 온실가스 감축 등 효과가 특징이다. 논에 물을 채우지 않은 마른 상태에서 흙을 부수고(로터리) 고르는 평탄화 작업을 실시한 뒤 모내기 직전 물을 대는 방식이다.해당 농법은 기존 무논 써레질 대비 작업기간이 5~6일 단축되는 것으로 나타났다. 무논 써레질의 경우 물을 댄 뒤 로터리 및 평탄화 작업을 실시하는 재배방식을 말한다. 이 과정은 작업 기간이 10~12일가량 소요됐고, 물이 들어온 논에서 농기계가 운용되는 탓에 반복적인 평탄화가 필요했다. 이는 곧 노동력 및 에너지 사용 증가로 이어졌다.농진청 실증 결과 마른논 써레질은 기존 방식 대비 에너지 사용량이 17.7% 줄어든 것으로 집계됐다. 농기계 경유 사용량은 10a당 4ℓ 절감되는 효과도 확인됐다. 두 농법 사이 생산량 및 품질 차이도 없는 것으로 조사됐다.김 원장은 "물을 댄 상태에서 농기계 작업이 많을수록 토양 경반층 형성과 토양 환원이 촉진돼 메탄가스 발생이 증가했다"며 "마른논 써레질은 이런 작업을 생략했기 때문에 메탄가스 발생량도 약 14% 감소했다"고 말했다.이어 "무논 써레질은 물을 댄 상태에서 작업하기 때문에 부유물질도 많이 발생했다"면서 "마른논 방식은 부유물질을 96%, 총인을 86% 경감시켜 인근 수질환경 개선에도 크게 기여할 것"이라고 부연했다.마른논 써레질 재배기술은 지난 2024년 농림축산식품부 '농업환경 보전 프로그램'에 포함됐고, 지난해 '저탄소 농산물 인증제'에도 신규 등록됐다. 관련 지원사업을 통해 10a당 활동단가 3만원을 지원받을 수 있다.또한 농진청 저탄소 벼 재배기술 중 하나인 '다중물떼기'는 모내기 후 중간물떼기를 1회 실시하고, 이삭 패기 전후로 작은물떼기(강제배수)를 각 1회씩 반복하는 물관리 농법이다. 기존 상시 담수 대비 메탄 발생량을 약 44% 줄일 수 있는 것으로 나타났다.아울러 농진청은 '논 물관리 이행 확인 계측기'를 개발, 경종농가의 노동력도 절감했다. 벼 재배는 생육시기별 적정 수위관리가 품위로 이어질 수 있기 때문에 물관리는 핵심 작업 요소 중 하나다.해당 기술은 저탄소 농업프로그램 참여 편의성도 확대했다. 기존 농가에서는 논 물관리 이행 여부를 증빙하기 위해 필지별 사진을 농업인이 직접 촬영하고, 농업 정보 서비스 '농업e지'에 업로드해야 했다. 계측기는 수위 데이터를 오전·오후 각 1회씩 자동 측정·저장하고, 농업e지 시스템 연계도 가능해 편의성 제고 효과를 기대할 수 있다.측정된 데이터들은 논 수위에 따른 탄소 절감량, 생육일수, 물포일수, 담수횟수 등 농업인이 직관적으로 확인할 수 있게 분류된다. 향후 탄소배출권 거래 등 체계가 마련되면 핵심 인프라로 활용될 가능성도 크다고 농진청은 보고 있다.김춘송 식량원 기초식량작물부 재배생리과장은 "대단지 농업인의 경우 필지 촬영을 위해 별도 인력을 고용하는 경우도 있었고, 정보 수집 시간도 상당했다"며 "계측기는 1필지(0.4㏊)당 배수 물꼬에 1개씩 설치하면 되고, 보급 관련 비용도 지원된다. 30㏊ 기준 3년간 경제적 이익은 약 870만원 수준으로 추산됐다"고 강조했다.농진청은 3종 저탄소 벼 재배기술 현장 확산을 위해 '신기술 시범사업'을 농식품부 저탄소 농업프로그램 등과 연계해 나갈 방침이다.김병석 원장은 "농업이 국가 탄소 감축 실현의 핵심 축이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "농업인이 실천하는 에너지 절감 기술과 탄소 감축 노력이 정당한 보상으로 이어질 수 있도록 제도적 기반도 마련해 나가겠다"고 했다.